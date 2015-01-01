До встречи у Оперного

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В этом году летний павильон «Место встречи» продолжит свою работу. Параллельно с основной программой Дягилевского фестиваля с 14 по 25 мая на площадке клуба и в Театральном сквере пройдёт около девяноста мероприятий по восьми событийным направлениям.

Фото: Мария Долгих

В этом году Международный Дягилевский фестиваль пройдёт в Перми с 14 по 25 мая. Помимо насыщенной музыкальной составляющей гостей ждёт интересная программа Фестивального клуба.

Мария Лямина, куратор проекта «Театральный сквер»:

— Главный вектор всех событий проекта «Театральный сквер — место встречи» — культурный нетворкинг. Опираясь на историю и современный функционал общественного пространства сквера рядом с театром, мы формируем событийный центр, объединяющий активных горожан и гостей Перми. Мы создаём площадку для знакомства, общения, обмена идеями, пересечения разных творческих энергий. В то же время мы дополняем городскую среду туристической инфраструктурой, необходимой для комфортного пребывания зрителей Дягилевского фестиваля — одного из главных туристических брендов Пермского края.

По словам Марии Ляминой, особое внимание в этом году стоит обратить на клубную программу Международного Дягилевского фестиваля. Творческие встречи, на которых можно будет встретиться лицом к лицу со звёздами мировой величины, интереснейшие образовательные лектории, обсуждения спектаклей — события, которые рождают особенную атмосферу фестиваля.

В этом году зрителей ждут новые, необычные форматы для объединения активных и творческих горожан в рамках направления «Культурный нетворкинг». Например, «Городские свидания» — игровой формат, в основе которого лежит идея знакомства друг с другом разных городских сообществ с помощью сторителлинга. Главные действующие лица — герои-рассказчики, которых объединяет актуальная тема и общий профессиональный интерес. Гостям предлагаются правила игры: по принципу «быстрых свиданий» они переходят от героя к герою, слушают их истории, задают вопросы. Свидание проходит в несколько раундов, которые жёстко ограничены по времени. В финале игры каждый зритель выбирает героя, чья история пришлась ему по душе. Вместе им предстоит выполнить творческое задание. В рамках проекта «Театральный сквер — место встречи» пройдёт несколько городских свиданий c учёными и авторами новых пермских брендов.

Также пермяков ждёт насыщенная программа экологического просвещения, а именно эко-исторические экскурсии по Театральному скверу, которые проведут выпускники Театральной школы экскурсоводов и БиоАртЛаборатории - творческие эксперименты по исследованию природы средствами науки и искусства. Представить себя на месте художника и биолога можно будет на занятиях, которые включают в себя изучение экосистемы Театрального сквера вместе с экскурсоводами-исследователями и творческие мастер-классы по созданию арт-объектов из природных материалов. В лаборатории ученики начальной школы потренируют абстрактное мышление, научатся обращать внимание на детали и бережно относиться к островкам природы внутри города.

На маркете этнических сладостей Фестивального клуба пермяков и гостей города ждёт концерт этнической музыки, который пройдёт 18 мая. По словам Марии Ляминой, это хороший повод добавить в этот день национального колорита, дополнив его палитрой запахов и вкусов с разных концов земли. Мастера разных кулинарных традиций и родом из разных стран представят сладости, приготовленные по аутентичным рецептам. Маркет пройдёт на веранде павильона «Место встречи».

Юных зрителей (5+) ждут на игровой площадке в Театральной продлёнке. Вместе с преподавателями из детского сада «Апельсин» ребята своими руками будут создавать музыкальные сказки.

Также в Перми пройдёт Open Air. Three for silver, лектории образовательной программы Дягилевского фестиваля от Алексея Парина, Левона Акопяна, Ольги Манулкиной, Алексея Сюмака; обсуждения спектаклей и творческие встречи с участниками фестиваля: Теодором Курентзисом, Антоном Адасинским, исполнителями проекта Aqua Sonic и другими; «Душевные зарядки» каждое утро от йога-студии «Кора» с 9:30 до 11:00.

«Составляя программы, мы делаем упор не на взаимодействие с организациями, а на людях, горожанах и сообществах, в которые они объединяются. Сюда можно отнести формальные и неформальные сообщества, профессиональные и сообщества по интересам; национальные или сформированные на основе солидарности вокруг какой-то темы/проблемы. Активными участниками проекта «Театральный сквер — место встречи» становятся зрительское, науч-поп, педагогическое, университетское, фото, дизайнерское, эко-, танцевальное, художественное, музейное, йога-, сообщества, гражданские активисты», — рассказала Мария Лямина.

В проекте участвуют музей PERMM, йога-студия «Кора», мастерская керамики «Леонардо», премия «Посол Пермского края», музей истории ПГНИУ, творческое объединение «Дом музыки», проект «Танцы на высоте», азербайджанская диаспора, детский сад «Апельсин», издательство «Маматов», фотошкола Laboratory, журнал Seasons, Пермские научные бои, Дом грузчика, студия Хабенского, ансамбль «ТриголОс» и другие.

Программа клуба разделена на несколько направлений. Школьников 6-8 классов ждут на интерактивных программах. Например, экскурсия-квест с интернет-приложением позволит узнать об истории и природе Театрального сквера, а после финальной точки ребята научатся рисовать карты-скетчи. Также пройдут семейные программы, которые предполагают организацию творческих мастерских на природе в центре Перми. В Театральном сквере дети в сотворчестве с родителями рисуют и лепят, танцуют и занимаются контактной импровизацией, узнают голоса птиц и знакомятся с музыкой. Все занятия пройдут под руководством опытных педагогов из культурно-образовательных учреждений Перми.

Также пермяков ждёт «Эко чудо» — программа экологического просвещения. Данное направление обращается к теме визуальной экологии, исследующей качество визуальной среды. Оно опирается на разработки различных дисциплин: визуальной антропологии, ландшафтного дизайна и садово-парковой архитектуры, аналитики рекламы, экологии компьютерных игр, психофизиологии визуального восприятия и прочее. Именно в рамках «Эко-чуда» в Театральном сквере пройдут эко-исторические экскурсии и биоартлаборатории для младших школьников.

Более подробную информацию о программе можно найти в группе «ВКонтакте» https://vk.com/diaghilevfest.