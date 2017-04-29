Пермяки не смогли в суде отстоять площадку на эспланаде для проведения митинга

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Организаторы митинга «Надоел», который пройдёт в Перми 29 апреля 2017 года, попытались согласовать в качестве одной из площадок для его проведения — городскую эспланаду, а именно место у памятника Героям фронта и тыла со стороны ул. Попова. Однако городская администрация отказала организаторам в связи с тем, что с 10 апреля по 8 мая у памятника будет проводиться уборка.

Посчитав этот аргумент неубедительным, организаторы митинга обратились в суд. Но Ленинский районный суд отказал им в удовлетворении иска.

Таким образом, митинг пройдёт в Парке камней 29 апреля с 14.00 до 20.00.

На участие в митинге заявлено 200 человек.

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