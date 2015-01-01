УФАС возбудило дело в отношении «Газпром трансгаз Чайковский» из-за высоких цен на сжатый газ

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В пермское УФАС поступило три заявления от компаний, осуществляющих пассажирские перевозки на территории Перми. Компании «Горавтотранс», «Автоколонна №3», и частный предприниматель считают, что ООО «Газпром трансгаз Чайковский» резко и необоснованно увеличило стоимость кубометра компримированного сжатого газа, который перевозчики используют в качестве топлива.

После проведения анализа рынка пермские антимонопольщики пришли к выводу, что компания «Газпром трансгаз Чайковский» доминирует на рынке Прикамья с долей в 100% и фактически является монополистом.

Установлено что в период с 2015 по 2017 год стоимость кубометра газа увеличилась на 69%. Таким образом, в 2015 году его розничная цена составляла 9,32 руб., а в к концу 2016 года возросла до 13 руб. Однако согласно документам ООО «Гаспром трансгаз Чайковский» закупочная цена топлива в указанный период практически не повышалась. Это несоответствие и послужило поводом для возбуждения в отношении «Газпром трансгаз Чайковский» дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Заседание комиссии УФАС по его рассмотрению назначено на 16 мая 2017 года.

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