На заводе им. Дзержинского остановлена работа нескольких цехов

Вчера был допрошен председатель профсоюзного комитета ЗиД Рим Галимзянов


Наталья Калюжная обозреватель газеты «Новый компаньон»
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Завод им. Дзержинского
Завод им. Дзержинского
Фото: Константин Долгановский

Как сообщили «Новому компаньну» в пресс-службе ЗиД, вчера на предприятие выехал наряд милиции. 

«Приехали два-три человека, прошли через проходную, допросили председателя профсоюзного комитета ЗиД Рима Галимзянова. Спросили: что это за митинги вы тут проводите? Мы сообщили, что на заводе на эту тему прошло только одно профсоюзное собрание, митинг же мы хотели провести в установленной законом форме с подачей соответствующей заявки», — рассказывают в пресс-службе ЗиД.

Попытка профкома ЗиД заявиться в Пермской городской думе на проведение митинга 5 мая была отклонена. 

«Будем заявляться на 12 мая», — заявил «Новому компаньону» представитель пресс-службы ЗиД Константин Кякинен.

Сегодня стало известно о том, что ФСБ не продлили лицензию на проведение предприятием работ, требующих особых допусков секретности. В связи с этим была остановлена работа нескольких цехов. Как выяснилось, арестованный на минувшей неделе замдиректора по безопасности ЗиД Александр Сентябов занимался продлением лицензии ЗиД в ФСБ.

«В связи с задержанием Сентябова по формальным причинам лицензия не была продлена», — заявляют в пресс-службе завода.

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