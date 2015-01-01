В Прикамье прошли VI Пастернаковские чтения

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22 апреля 2017 года в посёлке Всеволодо-Вильва состоялись VI Пастернаковские чтения региональная школьная конференция. Организаторами конкурса выступили филиал Пермского краеведческого музея «Дом Пастернака» и МАОУ ООШ №8 им. А.П. Чехова.

Особенностью VI Пастернаковских чтений стал конкурс чтецов переводной поэзии «Не я пишу стихи…», где читались стихи не только на русском, но и иностранном языках. Задумка организаторов удалась — на секции звучала русская, английская, немецкая, грузинская речь. Были использованы произведения У. Шекспира, Р.Рильке, Т. Табидзе и др. в переводе Б. Пастернака.

В чтениях приняли участие 192 старшеклассника (из них 134 очно и 58 заочно, и более 80 педагогов).

Для сравнения, в 2012 году участвовали 42 школьника и 15 педагогов. При этом конкурсанты прибыли из Александровска, Березников, Горнозаводска, Губахи, Кизела, Нытвы и Перми. Впервые на вильвенскую конференцию приехала девятиклассница из Москвы из лицея №1553 им. В.И. Вернадского.

«Новый компаньон»

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