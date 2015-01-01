ЖК на Писарева — эксклюзивные квартиры PAN City Group на Гайве

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Компания PAN City Group объявляет старт продаж собственных квартир в новом доме Жилого комплекса на Писарева. Это красивейший и яркий третий жилой дом рядом с парком от ПЗСП в центре Гайвы. 16 этажей, два подъезда. Наружные стены дома выполнены из экологически чистого автоклавного газобетона без использования вредных для здоровья утеплителей. В домах серии Э-600 зимой тепло, а летом прохладно благодаря уникальным свойствам газобетона.

Богатая инфраструктура

Рядом со строящимся домом расположена вся нужная инфраструктура: парк культуры им. Чехова, новый торговый центр «КИТ», Гимназия №3, Школа №104, детские сады №175 и №394.

Благоустройство двора

Во дворе запроектирована детская площадка, открытая наземная парковка. Мы хотим, чтобы покупатели наших квартир не изнуряли себя ремонтом, а заезжали в квартиру сразу после сдачи дома, поэтому обеспечиваем отделку «под ключ». Все квартиры сдаются с традиционным для ПЗСП высоким качеством отделки, со встроенными шкафами-купе, плиткой в ванной комнате. В вашу новую квартиру установят металлопластиковые окна, Лоджии остекляются холодным алюминиевым профилем для частичной защиты от осадков, пыли и шума. На стены в комнатах и прихожей — акриловые обои отечественного производства. Для отделки стен на кухне и в туалете использованы моющиеся виниловые обои.

Мы убеждены: лучше хороший линолеум, чем дешёвый ламинат. Поэтому на пол в комнатах, прихожей и на кухне предусматривается качественный линолеум, который будет служить вам не один год.

Вопроса, где хранить вещи, больше нет! Ваша квартира будет обеспечена шкафом-купе с зеркальной створкой. Срок сдачи в эксплуатацию третьего дома: четвёртый квартал 2017 года.

Эксклюзивное предложение от PAN City Group: однокомнатные квартиры в третьем доме жилого комплекса на Писарева, площадью от 49 кв. м от собственника по цене от 2 180 тыс. руб.

Уникальные условия приобретения:

· Скидка 3% при полной оплате в течение 15 дней.

· Ипотека ведущих банков.

· Рассрочка платежа до года на индивидуальных условиях*.

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по телефону (342) 257-17-17.

Проектная декларация на сайте panperm.ru.

* Рассрочка предоставляется ООО «ПАН Сити Групп»

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