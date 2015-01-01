Ночи будут, но не белые Краевая власть и Владимир Гурфинкель планируют летний фестиваль

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Фото: Константин Долгановский

По информации «Нового компаньона», руководство Пермского края намерено вернуть пермякам большой летний фестиваль искусств на эспланаде. Для разработки идеи события приглашён один из идеологов фестиваля «Белые ночи» главный режиссёр Театра-Театра Владимир Гурфинкель.

Утверждается, что идея возврата к популярному событийному формату исходит от Леонида Давыдова, политического консультанта врио губернатора Пермского края Максима Решетникова.

Владимир Гурфинкель считает, что пока рано говорить о чём-то определённом, поскольку бюджет и другие параметры фестиваля не обозначены. Он также считает, что на подготовку слишком мало времени: для качественной работы фестивальной дирекции нужен год. Но режиссёр не скрывает, что предложение для него очень заманчиво, поскольку, по его собственным словам, в театре его идеям тесно, хочется выйти на улицу.

Сроки проведения фестиваля пока точно не определены. Понятно, что событие состоится летом, но точно не в период белых ночей: к июню создать программу и всю необходимую инфраструктуру уже не успеть, к тому же у Владимира Гурфинкеля в это время запланирована премьера спектакля «Русское варенье» по пьесе Людмилы Улицкой в театре Пловдива (Болгария). Поэтому от прежнего названия фестиваля придётся отказаться — хотя бы в силу объективных причин.