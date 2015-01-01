За 2016 год Госдума рассмотрела и приняла 284 правительственных закона

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Такая статистика была озвучена председателем правительства РФ, председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым в отчёте за 2016 год перед Государственной думой РФ.

Так, за осеннюю сессию был одобрен 91 законопроект, внесённый правительством России. Сейчас на разных стадиях рассмотрения депутатами находится ещё свыше 270 проектов законов.

«Прошу депутатов активнее заниматься этими и другими важными законопроектами. От того, насколько слаженно мы с вами работаем, действительно зависит во многом, как живут граждане нашей страны», — отметил Дмитрий Медведев.

Игорь Сапко, депутат Государственной думы РФ:

— Работа Государственной думы сейчас серьёзно изменилась, во многом это заслуга председателя Госдумы Вячеслава Володина. Выросла эффективность, появился новый подход к законотворческой деятельности. С прошлых созывов Государственной думы нам в работу досталось порядка 2300 законопроектов. Сегодня мы стараемся уходить от популистских, «мусорных пиар-инициатив». Сейчас на заседания думы, как правило, выносятся только действительно важные и актуальные проекты, отвечающие веянию времени. Ведётся планомерная законотворческая работа, реально отражающая запрос жителей. Не случайно внутри фракции «Единая Россия» созданы 12 экспертно-консультативных советов, куда входят коллеги-депутаты, которые занимаются предварительным анализом той или иной инициативы, поступающей в Государственную думу. Теперь вся работа сосредоточена и нацелена не на количество, а качество рассматриваемых законопроектов. Уже сейчас мы можем воочию убедиться, как принятые нами решения начинают реально работать. Хороший тому пример — проекты «Единой России» «Театры малых городов» и «Городская среда», которые уже начинают реализовываться в регионах.

Источник — пресс-служба регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Пермского края