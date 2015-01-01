Максим Решетников потребовал от муниципалитетов осуществлять жёсткий контроль оплаты долгов за газ

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Сегодня, 25 апреля, состоялось заседание совета глав муниципальных районов и городских округов под руководством главы Пермского края Максима Решетникова.

Один из основных вопросов, рассмотренных на заседании, — вопрос о задолженности за газ в крае, которая сегодня составляет порядка 2,6 млрд руб. Напомним, в середине апреля состоялась встреча Максима Решетникова и главы «Газпрома» Алексея Миллера. На встрече были достигнуты договорённости по расширению программы газификации региона: компания готова возобновить сотрудничество и вложить в газификацию территорий края порядка 4 млрд руб. Одно из условий расширения программы газификации — сокращение задолженности за ресурсы со стороны муниципалитетов.

Глава региона обратился к присутствующим с требованием погасить задолженность:

«Газ в крае ждут тысячи людей. Логика простая: хотите в свои территории газ? Платите!»

Другой важный вопрос, рассмотренный на заседании, — реализация программы ремонта автомобильных дорог в муниципалитетах. В этом году на ремонт муниципальных дорог Прикамья направлена рекордная сумма — 4,4 млрд руб. На данный момент соглашения с муниципалитетами заключены уже на сумму 3,2 млрд руб. Конкурсные процедуры инициированы во всех территориях края.

«Не надо входить в сезон с неоплаченными обязательствами. Контроль будет жесточайший. Держите ситуацию на контроле. Не ослабляйте внимания, сейчас самый сложный этап — подрядчики выйдут на работу. Ничто так не помогает достижению результата, как правильно организованный контроль. Именно для этого был создан портал «Управляем вместе», — подчеркнул глава региона.

В ходе заседания также состоялось обсуждение возможностей нового интерактивного портала «Управляем вместе» — масштабного проекта, который позволит каждому жителю участвовать в развитии региона, следить за сроками и качеством реализуемых объектов, контролировать и подрядчиков, и руководителей на местах. На портале уже зарегистрировалось свыше 900 пользователей, они готовы принимать участие в реализации программы развития Пермского края, активно следить за работами по ремонту дорог и благоустройству в регионе.

«Я хочу, чтобы вы понимали — портал мы создали не только для жителей края, но и для вас: это не средство контроля за вами, это ваше средство контроля. Считайте, что это дополнительный прямой канал связи с вами. Он должен стать реальным помощником в вашей работе: механизмом обратной связи и источником получения информации — на каких участках появились проблемы, которые требуют вашего немедленного вмешательства», — подчеркнул глава региона.

Максим Решетников поручил министерству информации и связи Пермского края разработать для глав муниципальных районов и городских округов специальное приложение, чтобы у них был удобный инструмент контроля.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о предоставлении субсидий на реализацию муниципальных проектов и программ, а также на ремонт дорог. В этом году 1 млрд 134 млн руб. будут направлены в территории в качестве «единой субсидии» на реализацию инвестпроектов, муниципальных проектов и программ. На сегодня поступило порядка 260 заявок на субсидии, утверждены постановления по 43 заявкам, заключено 43 соглашения с муниципалитетами. Дополнительные 220 млн руб. будут направлены на ремонт дорог в соответствии с поправками, которые были приняты на заседании Законодательного собрания Пермского края.

Глава региона подчеркнул необходимость заключения всех соглашений в муниципалитетах до 1 мая и ещё раз обозначил важность организации жёсткого контроля на муниципальном уровне:

«Сейчас очень важно быстро и оперативно собрать все заявки и довести деньги. За вами остаётся качественный контроль — как за ходом конкурсных процедур и заключением контрактов, так и за ходом самих строек. Всё должно быть реализовано согласно графику. Следите за своими подрядчиками, не бойтесь применять штрафные санкции, если кто-то не исполняет своих обязательств».

Кроме того, сегодня глава региона провёл межведомственное совещание по вопросам благоустройства населённых пунктов и улучшения качества жизни жителей муниципальных образований. В мероприятии приняли участие представители краевых властей, главы муниципальных районов и городских округов, а также представители силовых структур, в том числе прокуратуры, ФСБ, контрольно-надзорных органов, органов охраны правопорядка.

Источник — администрация губернатора Пермского края