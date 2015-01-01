В Перми на ул. Ленина, 32 эвакуировали посетителей банка


Марина Моринова корреспондент
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Как стало известно «Новому компаньону», сегодня в 15:50 по местному времени в МВД г. Перми поступило сообщение о подозрительном предмете. Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию дома №32 на ул. Ленина в Перми, где размещается отделение Сбербанка, и эвакуировали людей.

В ГУ МВД России по Пермскому краю информацию подтвердили. 

На место происшествия незамедлительно выехали полицейские. После проверки было установлено, что обнаруженный предмет опасности не представляет.

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