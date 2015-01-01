Алексей Востриков: Наши покупатели — молодые и активные семьи Руководитель компании-застройщика объяснил, чем спортивный микрорайон отличается от обычного

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Строительство нового спортивного микрорайона Ива идёт ударными темпами. Так быстро строили только в лучшие советские годы! О ходе строительства рассказал генеральный директор компании-застройщика ООО «Ива-Девелопмент» Алексей Востриков.

— Алексей Валерьевич, в какой стадии сейчас находится строительство?

— Сейчас уже построено 35 тыс. кв. м жилья и ещё около 30 тыс. кв. м находится в активной стадии строительства. Часть возводимых площадей введём в эксплуатацию во втором квартале 2017 года. Оставшиеся 15 тыс. кв. м будут сданы в четвёртом квартале этого года. Сейчас мы находимся на этапе получения разрешения на строительство ещё около 50 кв. м жилья, которые будут построены на территории спортивного микрорайона Ива.

— Покупателю есть из чего выбрать?

— Выбор уже не так велик, как на старте строительства: в продаже осталось 78 квартир — в эксплуатацию мы сдаём жильё опережающими темпами, быстрее, чем строим.

Уверен, мы предложили рынку новый интересный продукт. Наши покупатели —то молодые и активные семьи. Они либо расширяются, либо приобретают своё первое жильё.

— Какие технологии строительства используете?

— Мы работаем по тем технологиям, которые знаем отлично, недаром в нашем арсенале самая прогрессивная технология современности — каркасно-монолитная. Она обеспечивает дому тепло и уют, позволяет создавать квартиры свободной планировки.

Главное преимущество нового жилого комплекса — высокое качество строительства. Это означает, если отталкиваться от свойств этого материала, что квартиры — тёплые, долговечные, экологичные, с высоким уровнем шумоизоляции: вы не услышите соседей, и соседи не будут слышать вас.

Планировка квартир выполнена таким образом, что проживание в них станет максимально комфортным.

— Сейчас покупатели стали более разборчивы и придирчивы в выборе квартиры, чем пару лет назад. Что можете сказать об отделке?

— Мы предлагаем жильё класса «комфорт», и могу с гордостью сказать, что отделка, которую мы выполняем, — лучшая в Перми. Она отвечает всем требованиям современного ремонта.

Квартиры оштукатурены, установлены натяжные потолки, на полах — линолеум. На кухнях предусматривается установка электроплиты и мойки; в санузлах — ванна, унитаз, смеситель и умывальник.

В каждой квартире есть одна или даже несколько застеклённых лоджий. Это добавляет дому тепла и удобства.

Все квартиры сдаются под ключ: покупай — и заезжай, живи. Никаких дополнительных вложений от новосёлов не потребуется, можно сразу праздновать новоселье.

— В чём отличие нового микрорайона Перми от других, которые уже сданы или сейчас строятся?

— Мы назвали свой микрорайон спортивным. Здесь каждый квартал будет посвящён какому-либо виду спорта, например баскетболу, хоккею, волейболу. Ещё один квартал мы посвятим ежедневному фитнесу: на его территории будут установлены уличные антивандальные тренажёры, которые можно будет эксплуатировать практически

круглогодично.

— Как планируете развивать социальную сферу микрорайона?

— Уже сейчас мы получаем разрешение на строительство первого детского сада из двух запроектированных в микрорайоне Ива. На строительную площадку выйдем в этом году. По соглашению с администрацией города планируем возвести ещё школу и таким образом полностью закрыть потребность микрорайона в социальных объектах. Устройство детей в детские сады и школы — для жителей спортивного микрорайона Ива вопрос решённый.

— Что насчёт дорог? Новый жилой комплекс всё же находится не в центре города...

— В спортивном микрорайоне Ива уже есть жильцы, они всё прибывают, и, разумеется, мы позаботились о транспортной доступности микрорайона для новосёлов. С 9 января по графику ходит бесплатный автобус. Его маршрут пролегает от парковки жилого дома №101 по дамбе Старцева — Чкалова, конечным пунктом является Комсомольская площадь. В сторону центра города есть остановки по требованию, а в сторону Ивы вечером автобус идёт без остановок. Первые рейсы в 7, 8 и 9 часов, затем перерыв, вечером — в 18, 19 и 20 часов.

— Подозреваю, что «Ива-Девелопмент» этим позитивным моментом для жильцов не ограничивается. Что ещё делает застройщик?

— Это правда — о жильцах мы заботимся. Раз в квартал проводим праздники. Один из самых масштабных — «Большая зимовка». Работала уличная ярмарка с активными площадками, конкурсами и сценой, а также фуд-зона с аппетитной выпечкой и горячими напитками.

На прошлой неделе закончилась передача ключей от квартир второй очереди строительства. Мы поздравляем новосёлов и сообщаем, что 27 апреля в 19:30 проводим для жителей праздник. В этот день все вместе продолжим благоустраивать двор, а именно — высаживать деревья.

— Напомните, пожалуйста, параметры нового микрорайона.

— Спортивный микрорайон Ива находится в Мотовилихинском районе Перми, на пересечении улиц Уинской и Сакко и Ванцетти. Площадь застраиваемого участка — 80 га, что позволяет запроектировать до 1 млн кв. м жилья. В рамках проекта предполагается и строительство коммерческой недвижимости как больших форматов — гипермаркетов и моллов, так и формата «магазин у дома».

В микрорайоне будет создана вся необходимая инфраструктура — детские сады, школы, поликлиники, спортивные сооружения, улично-дорожная сеть.

У всех домов будет благоустроенная придомовая территория, обустроенные детские и спортивные площадки, парковочные места.