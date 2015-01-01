Осуждён участник преступной группировки, незаконно перепродавший 89 земельных участков

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Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении пермяка, признанного виновным в совершении более 50 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной ч.3,4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое в крупном и особо крупном размере), ч.1 ст.30, ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ (приготовление и пособничество в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере).

Судом установлено, что осужденный являлся одним из участников группы из четырёх человек, организованной жителем Перми в 2008 году с целью незаконного обогащения за счёт совершения сделок с объектами недвижимости муниципальной собственности.

Обвиняемый, ранее занимавший должности на муниципальной службе, зная порядок и специфику регистрации прав на данную недвижимость, оказывал юридическую помощь в оформлении незаконных сделок, а также подыскивал объекты и лиц, ведущих асоциальный образ жизни, осуществлял контроль за ходом сделки, продажей земли и получением денег.

Предоставив поддельные документы в Росреестр на длительно неиспользуемые или незарегистрированные земельные участки, расположенные на территории Перми, преступная группировка оформляла их на подставных лиц и перепродавала. Полученная прибыль распределялась.

Действовала эта группа до 2013 года. За указанное время они незаконно приобрели право собственности на 89 объектов недвижимости, кадастровая стоимость которых составила более 35 млн руб.

Суд приговорил подсудимого к восьми годам лишения свободы с отбыванием в наказания в колонии общего режима.

На земельные участки наложен арест. Уголовные дела в отношении остальных участников группы выделено в отдельное производство. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник — прокуратура Пермского края