Пермские антимонопольщики возбудили дело в отношении автовокзала

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В Пермское УФАС поступили заявления от ООО «Компас» и ОАО «Кунгурская автоколонна 1597». Перевозчики жалуются на действия ПКГУП «Автовокзал», которое навязывает им невыгодные условия договора.

В частности, договором предусматривается выплата штрафов за посадку пассажиров без билетов, а также вошедших более, чем через одну дверь в автобус. В случае отказа от поездки пассажира перевозчик должен уплатить штраф в размере 2 тыс. руб. В договоре не оговаривается возможность отказа в случаях, когда действия пассажира могут угрожать безопасности других людей, например, когда, пассажир находится в нетрезвом состоянии.

За срыв рейса помимо возмещения убытков пассажирам перевозчики также должны заплатить штраф автовокзалу, хоть и автовокзал не уточняет, какие потери несёт. В ходе проверки антимонопольный орган установил, что в этом случае автовокзал вмешивается в правоотношения между пассажиром и перевозчиком, и посчитал правомерным требование перевозчиков об исключении некоторых пунктов договора и выдало предупреждение ПКГУП «Автовокзал».

Но представители автовокзала не выполнили предупреждение в установленный срок. По признакам нарушения п.3 ч.1 ст.10 закона «О защите конкуренции» в отношении ПКГУП «Автовокзал» возбуждено дело. Рассмотрение назначено на 19 мая.

Напомним, УФАС уже штрафовало автовокзал за неисполнение предписаний. Так, в прошлом году антимонопольщики оштрафовали предприятие на 300 тыс. руб. при проведении открытого запроса предложений на поставку программного обеспечения для системы учёта льготных пассажиров. Тогда автовокзал формально исполнил требования антимонопольщиков, внеся изменения в конкурсную документацию и исправив их снова через семь дней.

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