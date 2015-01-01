ЖК «Новый центр»: если комфорт, то европейский

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Компания PAN City Group стартует с продажами эксклюзивного пула квартир в III очереди ЖК «Новый центр» по улице Революции 20. Уникальный жилой комплекс с зелёной аллеей и живописной зоной отдыха расположен в самом центре города.

В III очереди ЖК «Новый центр» — уникальные квартиры, которые вы найдёте только у нас:

1-комнатные квартиры площадью от 44,06 кв. м по цене — от 2 850 руб. 00 коп.

2-комнатные квартиры, площадью от 61,4 кв. м — от 4 204 тыс. рублей.

3-комнатные квартиры, площадью от 83, 24 до 112,88 кв. м — от 5 300 тыс. руб.

Внутренний двор жилого комплекса оснащён детской, спортивной площадкой, зелёной аллеей и живописной зоной отдыха. Для подростков и любителей активного отдыха спроектирована специальная зона с элементами скейтпарка.

Помимо двух скоростных лифтов марки Mitsubishi устанавливается панорамный лифт. Лифт, который будет скользить по фасаду и открывать всю красоту города, поднимая вас на свой этаж. Это особенные ощущения: любоваться городом, мечтать, открывать новые горизонты! Отдельное внимание уделено вопросу безопасности — внутреннее пространство жилого комплекса круглосуточно находится под наблюдением видеокамер. Доступ автомобилей во двор ограничен. Среди инженерных и технических решений — дополнительная шумоизоляция в каждой квартире, лучевая разводка отопления — трубы радиаторов спрятаны в стяжке пола. Автономные датчики задымления защитят от ненужных хлопот.

Безусловно, особым преимуществом является наличие собственного парковочного места в центре. В квартале будет реализован подземный паркинг и наземная гостевая парковка по периметру. Светлое, воздушное пространство в квартире заметно с первого взгляда. Эффект достигается благодаря витражному остеклению и увеличенным окнам. Наслаждайтесь тишиной — дополнительная шумоизоляция пола в каждой квартире сохраняет акустический комфорт, который особенно ощутим на 23-25 этажах, где представлены уникальные видовые квартиры с высотой потолков 3,6 м.

В основе концепции планировок — функциональные и эргономичные решения, просторные кухни, дополнительный санузел в квартирах с комнатами от двух и более. Срок сдачи в эксплуатацию III очереди в 2019 года.

Узнайте подробности в офисе продаж PAN City Group по адресу: Пермь, ул. Ленина, 72а и по телефону (342) 257-17-17.

Проектная декларация на сайте panperm.ru.

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