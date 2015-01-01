Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 25 апреля
Андрей Борисов займётся созданием финансовых потоков…
…А Теодор Курентзис подарил свою «Золотую маску» на день рождения другу. Собрание коллектива Пермского театра оперы и балета 21 апреля было посвящено двум важным событиям: награждению участников пермской постановки «Травиаты» Национальной театральной премией «Золотая маска» и вступлению в должность нового исполнительного директора.
Ужасный характер. Тренер паралимпийцев Пётр Тимофеев хотел бы воспитывать чемпионов для Пермского края, но предлагает свою помощь спортсмену из Венесуэлы.
Суета вокруг «Дзержинца». В день судебного заседания о возврате стадиона «Дзержинец» была произведена серия арестов среди топ-менеджеров завода им. Дзержинского.
Спасаться, пока не приплыли. Что стоит за заявлением о банкротстве бассейна «БМ»?
Есть за что бороться. Авторам научных идей делают предложения, от которых нельзя отказаться.
Власть пригласила бизнес на встречу. Единый день приёма предпринимателей пройдёт во всех городах и поселениях края.
Вячеслав Белов: Важна не внешняя оценка, а мнение предпринимателей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае выступил перед депутатами ЗС с ежегодным докладом.
До «дна» не добрались. На рынке жилой недвижимости продолжается снижение как цен, так и предложений.
Упал — отжался. Окончание программы господдержки ипотеки вызвало временный спад на рынке.
Осознанная необходимость. Депутаты Законодательного собрания увеличили бюджетные траты на социальную поддержку и ремонт дорог, а также приняли поправки в закон о выборах губернатора.
«Он не ваш, он «всехний». В Перми прошла презентация книги о Василии Каменском.
Да, это скандал! Театр кукол «Карабаска» поставил спектакль по Достоевскому.
«Путь не короток от замысла до дела». Новый главный режиссёр Лысьвенского театра драмы представил первую премьеру.