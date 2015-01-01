У «Азота» юбилей - «СПЛИН» едет в Березники

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В воскресенье, 23 апреля, филиалу «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» исполнилось восемьдесят пять лет. Молодёжь предприятия решила по-своему отметить юбилей завода, организовав масштабный автофлешмоб. Традиционно все торжественные мероприятия в честь Дня рождения завода запланированы в профессиональный праздник — День Химика. 26 мая состоится торжественное мероприятие для сотрудников филиала, а 27 мая — для всего города в рамках фестиваля «Химфест» выступит легендарная группа «СПЛИН».

Руслан Алиев, механик цеха переработки газов филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники:

— Мы с участниками заводской молодёжной организации решили оригинально отметить юбилей завода — при участии березниковского интернет-сообщества «АвтоФлешмоб» собрали из автомобилей надпись «АЗОТ 85». Несколько дней репетировали, рисовали схему и непосредственно в воскресенье вечером за три часа собрали эту композицию. Такую картину сложили из 62 машин, а увидеть её можно было только с высоты ста метров — для этого к съёмкам подключили квадрокоптер.

Официальный старт юбилейным мероприятиям был дан ещё утром, когда у Дворца культуры им. Ленина открылся самый масштабный в истории завода фотопроект «Главные люди «Азота». На конструкции длиной в тридцать метров расположились фотографии практически всех заводчан — около трёх тысяч портретов аппаратчиков, бухгалтеров, машинистов, грузчиков, начальников, операторов и представителей десятков других профессий. Проект торжественно открыли сотрудники предприятия — депутаты Березниковской городской думы.

Юлия Кусова, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники по правовым вопросам, заместитель председателя Березниковской городской думы:

— Для нас большая честь представить всему городу наш проект «Главные люди «Азота». В нём представлены все заводчане, которые каждый день ответственно и честно выполняют свою работу, вносят посильную лепту в развитие и процветание предприятия. И нам искренне приятно отметить буквально каждого азотчика в этот юбилейный год!

Стоит отметить, что фотопроект «Главные люди «Азота» — это только первая часть глобального проекта, который на «Азоте» готовят с осени прошлого года. Самая масштабная и яркая часть — это видеопроект, участником которого станет практически каждый азотчик. Увидеть его сможет весь город Березники во время празднования Дня Химика 27 мая.

По многолетней традиции основные праздничные мероприятия пройдут в День химика в конце мая. Уже сейчас известно, что юбилейный «Химфест» будет отличаться от привычного городского праздника своими масштабами, новыми, необычными и запоминающимися событиями. 27 мая привычные мероприятия для детей и взрослых продолжит рок-фестиваль молодых и талантливых музыкальных коллективов из разных городов России. Хэдлайнером рок-фестиваля станет легендарная группа «СПЛИН». «Химфест-2017» пройдёт в Березниках на центральной городской площади 27 мая, начало в 12:00.

Источник — пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК УРАЛХИМ» в г. Березники

× Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города) Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»). 4 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку. При покупке 4 участков цена 11 т.р. за сотку.

Собственник. 8-912-889-56-59 , 8-922-300-61-06 .