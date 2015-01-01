XVI Московский Пасхальный фестиваль и Валерий Гергиев благословят Пермь 27 апреля

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Большой зал Пермской филармонии будет принимать фестиваль 27 апреля в 19.00. До этого в 16.00 прямо на перроне ж/д вокзала «Пермь-2» состоится пресс-подход к маэстро.

Шестнадцатый Московский Пасхальный фестиваль полным ходом идёт с 16 апреля по 9 мая 2017 года при поддержке правительства Москвы, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. XVI фестиваль посвящён 135-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Стравинского.

Программа фестиваля состоит из нескольких частей: симфонической, хоровой, детской, камерной, звонильной, благотворительной.

Торжественное открытие XVI Московского Пасхального фестиваля состоялось в День Светлой Пасхи, 16 апреля, в Большом зале Московской консерватории. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева и Денис Мацуев исполнили произведения И.Ф. Стравинского, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова и М.И. Глинки.

За три недели фестиваля музыканты симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступят более чем в 20 регионах России: в Москве, Казани, Альметьевске, Набережных Челнах, Оренбурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Новосибирске, Кемерово, Томске, Омске, Ульяновске, Саранске, Нижнем Новгороде, Владимире, Туле, Курске, Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Владивостоке и Воронеже. Осуществить столь масштабную по своему географическому охвату и насыщенную по числу концертов программу, музыкантам по традиции «поможет» специальный чартерный поезд Московского Пасхального фестиваля.

В числе участников симфонической программы — симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра, пианисты Денис Мацуев, Даниил Трифонов и Сон Чжин Чо, скрипачи Кристоф Барати, Павел Милюков и Лоренц Настурика-Гершовичи, дирижер Даррел Анг и многие другие.

По сообщению пресс-службы Пермской филармонии

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