В Пермском крае приступают к реализации проекта по повышению качества медицинской помощи

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В рамках рабочего визита в города Кизеловского угольного бассейна (КУБ) глава региона Максим Решетников осмотрел Гремячинскую центральную районную больницу и Кизеловскую городскую больницу. Завершающим пунктом поездки стал город Губаха, где состоялось совещание по вопросам здравоохранения на территории КУБа. В обсуждении планов по модернизации системы здравоохранения сети приняли участие представители медицинского сообщества, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Открывая заседание, глава Прикамья заявил, что вопросы здравоохранения в Кизеловском угольном бассейне стоят особенно остро, о чем свидетельствует как анализ обращений жителей, так и объективные показатели здоровья населения. Максим Решетников предложил участникам встречи совместно определить пути решения проблем.

Министр здравоохранения Пермского края Вадим Плотников в своём выступлении обозначил в качестве основных проблем КУБа в сфере оказания медицинской помощи нехватку «узких» специалистов, в том числе кардиологов, гастроэнтерологов, иммунологов и недостаточную материально-техническую базу учреждений здравоохранения. В то же время, по информации краевого Минздрава, мощности комплексов больниц в КУБе используются не в полном объёме, но при этом доля расходов на административно-управленческий персонал в этих учреждениях доходит до 36%.

Для решения этих вопросов Вадим Плотников предложил реализовать на территории КУБа проект, направленный на повышение качества и доступности медицинской помощи жителям. В представленном комплексе мероприятий на 2017-2019 годы предусмотрены капитальный ремонт и реконструкция целого ряда зданий и корпусов Гремячинской ЦРБ, Губахинской и Кизеловской городских больниц. Также предполагается строительство ряда модульных фельдшерско-акушерских пунктов в посёлках КУБа, увеличение количества бригад неотложной помощи, обновление автотранспорта Скорой медицинской помощи, увеличение числа «узких» специалистов в больницах.

Источник — администрация губернатора Пермского края