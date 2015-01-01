Новая детская поликлиника в Орджоникидзевском районе будет построена в январе 2019 года

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Сегодня глава региона Максим Решетников провёл приём граждан в приёмной президента РФ в Пермском крае. Жители обратились к главе для решения наболевших вопросов.

Так, вопрос врача-педиатра Татьяны Каменевой касался строительства детской поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми. По её словам, ситуация с детским здравоохранением в районе сложная, приём детей ведётся в отделении для приёма взрослого населения.

Максим Решетников рассказал о том, какие объекты здравоохранения появятся в крае в ближайшее время:

«Тема здравоохранения, безусловно, одна из самых напряжённых. В ближайшие три-четыре года будут построены 17 медучреждений разного профиля. В краевой казне мы запланировали на эти нужды 180 млн руб. и на строительство новой детской поликлиники в Орджоникидзевском районе. Строительные работы планируется начать уже в сентябре текущего года, а открывать поликлинику вместе с вами будем в январе 2019 года».

Необходимость строительства детской поликлиники в микрорайоне Лёвшино обусловлена ростом численности детей, живущих в левобережной части района.

Новый объект появится в Орджоникидзевском районе Перми на ул. Социалистической, 20. Он будет рассчитан на 200 посещений детей в смену. Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в январе 2019 года.

Напомним, что новая детская поликлиника появится и в Кировском районе Перми. Выделение из федерального бюджета в размере 200 млн руб. для её строительства уже подтвердил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Пермского края. В течение 2017-2019 годов в Пермском крае планируется построить семь детских поликлиник.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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