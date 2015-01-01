Сбербанк передал долги «СуперСтроя» коллекторскому агентству «Капиталъ»

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berezniki.wikimapia.org

В картотеке Арбитражного суда Республики Башкортостан появилась информация о том, что 12 апреля 2017 ПАО «Сбербанк России» инициировало заявление о процессуальной замене кредитора на своего правопреемника — ООО «Коллекторское агентство «Капиталъ» в связи с заключением договора уступки прав (требований) от 20 марта этого года.

В связи с чем в этот же день в российские арбитражные суды поступили ходатайства об отложении судебного разбирательства в связи с появлением нового кредитора. ООО «Капитал» теперь ведёт переговоры о возможности урегулирования спорта без применения процедуры банкротства в отношении ООО «СуперСтрой-Уфа». Также прекращены дела с целью согласования условий мирного разрешения спора в отношении ООО «СуперСтрой-Челябинск» и ООО «СуперСтрой-Пермь».

Напомним, ПАО «Сбербанк» потребовало ООО «СуперСтрой-Уфа» выплатить долг в размере 473,1 млн руб. и признать ООО «СуперСтрой-Уфа» банкротом.

Отметим, что по данным бухгалтерской отчётности за 2015 год, размер краткосрочной кредиторской задолженности ООО «СуперСтрой-Пермь» перед ПАО «Сбербанк» составил 278 млн 885 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом, она выросла более чем в два раза. При этом чистая прибыль организации за 2015 год составила 50 млн 444 тыс. руб.

В начале 2017 года стало известно о том, что депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Брозовский приобрёл два «СуперСтроя» в Березниках и Кунгуре. Депутат также пояснял, что намерен купить магазины этой же сети в Перми.

Отметим, продажа магазинов строительных материалов в Пермском крае началась после того, как в конце прошлого года в Арбитражном суде Свердловской области было зарегистрировано несколько исков от контрагентов к сети строительных гипермаркетов «СтройАрсенал». Ранее по двум исковым требования на имущество ООО «Арсенал Трейд» был наложен арест на общую сумму 803 млн руб. В конце января 2017 года «Арсенал Трейд» был признан банкротом.

На данный момент примерная совокупная задолженность ООО «Арсенал Трейд» составляет порядка 2,5 млрд руб.





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