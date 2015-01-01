Соликамский завод «Урал» задолжал за услуги охраны 22,7 млн руб.


Марина Моринова корреспондент
Плюсануть
Поделиться

По информации Арбитражного суда Пермского края, 20 апреля судом было принято исковое заявление от ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» о взыскании с АО «Соликамский завод «Урал» 22,7 млн руб.

Как пояснил истец, эти средства завод задолжал им завод за услуги охраны. За какой период, представитель истца уточнять не стал.

В юридическом бюро завода «Урал» комментировать исковые требования ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» отказались.

Плюсануть
Поделиться

Быстрый поиск

экономика и бизнес Соликамский завод Урал Арбитражный суд Пермского края
Loading...