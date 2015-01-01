Соликамский завод «Урал» задолжал за услуги охраны 22,7 млн руб.
По информации Арбитражного суда Пермского края, 20 апреля судом было принято исковое заявление от ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» о взыскании с АО «Соликамский завод «Урал» 22,7 млн руб.
Как пояснил истец, эти средства завод задолжал им завод за услуги охраны. За какой период, представитель истца уточнять не стал.
В юридическом бюро завода «Урал» комментировать исковые требования ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» отказались.
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Собственник.