Соликамский завод «Урал» задолжал за услуги охраны 22,7 млн руб.

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По информации Арбитражного суда Пермского края, 20 апреля судом было принято исковое заявление от ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» о взыскании с АО «Соликамский завод «Урал» 22,7 млн руб.

Как пояснил истец, эти средства завод задолжал им завод за услуги охраны. За какой период, представитель истца уточнять не стал.

В юридическом бюро завода «Урал» комментировать исковые требования ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ» отказались.

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