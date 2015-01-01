В трёх поселениях жители проголосовали за ввведение разового платежа на ремонт водопроводов и дорог

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

23 апреля 2017 года в Кишертском районе прошли референдумы по самообложению граждан в Усть-Кишертском, в Осинцевском и в Посадском сельских поселениях.

Вопросы референдумов касались введения разовых платежей в размере 200-300 руб. на ремонт водопроводных сетей и автомобильных дорог.

В Усть-Кишертском сельском поселении в голосовании приняли участие 53,04% участников референдума, в Осинцевском — 57,82%, в Посадском — 52,73%. В Усть-Кишертском сельском поселении «за» проголосовало 73,91%.

В Осинцевском сельском поселении «за» проголосовало77,19%. В Посадском сельском поселении «за» — 83,54%.

Также 23 апреля в Кизеловском районе прошли дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Северно-Коспашского сельского поселения по шести незамещённым мандатам в многомандатном избирательном округе. Явка избирателей составила 19,87%. Победу одержали четыре кандидата от политической партии «Единая Россия» (Ваземиллер Елена Алексеевна, Ишмухаметов Радик Ахметзакиевич, Новоселов Александр Васильевич, Тетенова Оксана Равиловна) и двое самовыдвиженцев (Судакова Ольга Ивановна, Горшковский Николай Николаевич).

Выборы проходили с использованием QR-кода на итоговых протоколах УИК.

«Новый компаньон»