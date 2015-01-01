В Прикамье прошёл суперфинал чемпионата школьной баскетбольной лиги

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mirmam.pro

Сегодня в Перми состоялся суперфинал Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» — десятого юбилейного сезона 2016-2017 гг. 34 лучшие школьные баскетбольные сборные команды России, Монголии и Киргизии сразились за первенство и главный приз Чемпионата — командную поездку на «Финал четырёх» Евролиги, который пройдёт в Стамбуле в мае 2017 года.

Напомним, Чемпионат «КЭС-БАСКЕТ» является самым масштабным социальным спортивным проектом на территории России, ориентированным на вовлечение школьников в занятия физкультурой и спортом. Первый суперфинал Чемпионата состоялся в 2008 году в Перми. Сегодня пермский региональный проект «КЭС-БАСКЕТ» — это событие международного масштаба.

По итогам упорной борьбы кубок чемпионата среди юношей завоевала команда «Феникс» из Нижневартовска, среди девушек — команда «Комета» из Орловской области. Победителей и участников суперфинала поприветствовал глава Прикамья Максим Решетников.

«Сегодня в Перми настоящий праздник баскетбола! Сегодняшний суперфинал — лучший подарок для Перми и всех, кто любит и играет в баскетбол. Здесь на одной площадке встречаются легенды баскетбола, действующие чемпионы и будущие звёзды! Хочу сказать большое человеческое спасибо, всем, кто стоял у истоков организации школьной баскетбольной лиги, кто поддерживал развитие проекта, кто давал детям шанс приобщиться к баскетбольному движению и здоровому образу жизни», — отметил Максим Решетников.

Пермский край по праву считают спортивным регионом с развитой сетью школ и клубов как для профессионалов спорта, так и для новичков. Работает чётко налаженная система подготовки баскетболистов, что позволяет увеличить количество занимающихся баскетболом на этапах массовых детско-юношеских соревнований, обеспечить подготовку перспективных игроков. Регион принимает соревнования окружного, всероссийского и международного масштабов.

Источник — администрация губернатора Пермского края