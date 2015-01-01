Компания требует аннулировать итоги конкурса на проведение салюта

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Как сообщает Пермское УФАС России, в антимонопольный орган поступила жалоба на действия комиссии при проведении конкурса на услуги по запуску праздничного фейерверка в честь Дня Победы в Перми. Заказчиком конкурса выступает МАУ «Агентство социокультурных проектов».

АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» полагает, что при оценке заявок от участников конкурса комиссия допустила нарушения. Поэтому заявитель просит отменить протокол оценки заявок и рассмотреть их повторно.

«Новый компаньон»