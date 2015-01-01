В Перми проверят состояние отношений между национальностями и конфессиями за полмиллиона рублей

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Администрация Перми проводит открытый конкурс по проведению мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе и исследования уровня сохранения и развития традиционных культур народов Перми, а также особенностей их существования. Максимальная сумма контракта составит 550 тыс. руб.

До 15 декабря 2017 года победитель аукциона должен будет предоставлять отчёты администрации не реже одного раза в три месяца. Мониторинг состояния отношений между национальностями и конфессиями включает проведение еженедельного просмотра информационной активности в интернете представителей различных этнических диаспор; мониторинг сообщений СМИ в области национальной политики; мониторинг деятельности национально-культурных объединений и религиозных организаций города Перми (мероприятия и охват аудитории, соответствие тематики мероприятий задачам государственной нацполитики, участие в городских мероприятиях, публичные выступления и заявления), анкетирование и интервьюирование представителей национально-культурных и религиозных организаций города Перми (не менее 30 организаций).

Второй блок работ включает исследование уровня сохранения и развития традиционных культур народов Перми, а также особенностей их существования. В исследование входит: выяснение численности членов национально-культурных организаций на 2017 год и по материалам переписей населения 2002 и 2010 годов; определение уровня владения родным языком представителей различных национальностей; определение количества зарегистрированных общин, культовая активность прихожан в будние, выходные и праздничные дни для религиозных организаций.

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