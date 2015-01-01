После истории с погибшими щенками в пермском приюте назначат нового директора

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Как сообщает администрация Перми, завершилась проверка МКУ «Пермской городской службы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек», по итогам которой глава Перми Дмитрий Самойлов распорядился организовать конкурс на замещение должности директора муниципального приюта, а также потребовал от управления по экологии усилить контроль за работой учреждения.

Дмитрий Самойлов провёл совещание по итогам проведения внеплановой проверки деятельности муниципального приюта, в котором приняли участие волонтёры, представители зоозащитных общественных организаций, прокуратуры, городской думы. Напомним, глава Перми распорядился провести проверку в связи с гибелью трёх собак в приюте в конце марта этого года.

Начальник управления по экологии Ильдар Хайдаров озвучил результаты проверки. Он сообщил, что выявлен ряд недостатков в работе учреждения. Среди них можно отметить возможность проникновения на территорию приюта посторонних лиц и перемещения животных из одних вольеров в другие. Кроме того, обзор видеокамер не охватывал некоторые зоны территории приюта.

В настоящее время УВД г. Перми по факту гибели животных возбудило уголовное дело. Результаты проведенной администрацией города проверки будут направлены в полицию. Окончательные решения будут приняты по результатам рассмотрения уголовного дела.

По итогам проверки принято решение объявить выговор замначальника управления по экологии и природопользованию Льву Третьякову и директору приюта Дмитрию Киселеву, а также принять меры по устранению недостатков, в частности, по усилению ограждений и вольеров приюта, расширению охвата видеонаблюдения.

«Вы предлагаете отделаться полумерами, этого недостаточно. Необходимо в течение квартала организовать и провести конкурс на замещение должности директора приюта. Причём в состав конкурсной комиссии надо включить представителей общественности. Кроме того, есть жалобы на организацию работы приюта, а это значит, что контроль со стороны управления экологии организован плохо. Начинайте и заканчивайте рабочий день в приюте, составьте график дежурства по приюту среди сотрудников управления, но наладьте нормальную работу», — поручил глава города.

Также Самойлов распорядился отстранить Льва Третьякова от курирования деятельности приюта и назначить другого ответственного и объявил о решении начать проектирование нового приюта, который бы соответствовал всем современным требованиям. Он распорядился начать подготовку к разработке проектно-сметной документации нового учреждения.

«Новый компаньон»