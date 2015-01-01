«Пермская дирекция дорожного движения» объявила аукционы на мониторинг платных парковок в Перми

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Сегодня, 21 апреля, на сайте госзакупок объявлены два электронных аукциона на выполнение работ по мониторингу использования парковочного пространства на улично-дорожной сети Перми. Максимальная сумма контрактов двух аукционов составила 998 тыс. руб.

По каждому из двух заключенных контрактов подрядчики должны будут отработать не менее 590 часов и предоставить заказчику (МКУ «Пермская дирекция дорожного движения») отчёты о состоянии парковочного пространства с данными о нарушителях и составлении протокола о задержании нарушителей с приложением видеозаписей.

При этом подрядчик должен будет обеспечить не менее двух автопатрулей. Каждый автомобиль должен быть оборудован видеорегистратором, ноутбуком с принтером и поисково-мониторинговвым маяком.

«Новый компаньон»