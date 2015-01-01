Дмитрий Самойлов встретился с жителями Запруда

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20 апреля глава Перми инициировал встречу с жителями домов, оказавшихся в охранной зоне нефтепровода.

По словам главы Перми Дмитрия Самойлова, следующая встреча с жителями состоится во второй половине мая. Постоянно действующая рабочая группа, призванная взаимодействовать с собственниками земельных участков, также продолжит свою работу.

Дмитрий Самойлов проинформировал собственников земельных участков, что достигнута договорённость с компанией «Транснефть» о том, что судебные иски о сносе домов не будут передаваться в службу судебных приставов для исполнения, поскольку на федеральном уровне разрабатывается централизованное решение вопроса по таким постройкам.

«Абсолютно чётко понимаем, в какое положение попали жители. Тема очень непростая, мы должны двигаться выверено в рамках действующего законодательства. Мы являемся не единственными участниками этого процесса, потому что он затрагивает интересы компаний, которые являются собственниками трубопроводов, идут сложные разбирательства в судах. Нужно искать и находить компромисс», — заявил глава города.

Прояснился в ходе встречи и вопрос с административными исками, якобы поданными администрацией города в отношении собственников домов о признании их домов самовольными постройками. Дело в том, как выяснила прокуратура, многие дома, попавшие в охранную зону магистрального трубопровода, строились без соответствующих разрешений и теперь подлежат сносу.

Как пояснили в городской администрации, никаких исков с их стороны не было и не могло быть, так как земля, на которой построены дома, не является муниципальной собственностью.

Сегодня в Общественной палате РФ проводится круглый стол с участием представителей администрации президента страны, Верховного суда, следственного комитета и прокуратуры. В его повестке будут рассматриваться проблемы жителей, чьи дома попали в охранные зоны магистральных трубопроводов.

«Все настроены на конструктивное взаимодействие и решение проблемы. Надеюсь на принятие взвешенных решений, достижение какого-то консенсуса. Общественниками, которые занимаются мониторингом данной ситуации, установлено, что в России 1,2 млн семей попали в такие непростые условия жизни. Есть надежда, нынешний общественный резонанс, который обуславливается большим количеством жалоб и обращений, возымеет действие, и проблема со сносом домов решится не только в Пермском крае», — уверена координатор пермского движения «Дома на трубы не меняем» Любовь Турова.

Напомним, в Пермском крае в охранные зоны магистральных трубопроводов попадают 3 тыс. земельных участков и 400 жилых домов. В Перми в подобной ситуации находится около 150 семей.

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