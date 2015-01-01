В отношении главы Чердынского муниципального района Андрея Ламанова ведётся проверка ФСБ Его проверяют на законность выплаты премий и надбавок

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

tert.am

По информации «Нового компаньона», в Чердынском районе работают сотрудники ФСБ. Это уже их второй визит в район за последние полгода. В интересы следователей, по информации нашего источника, входит вопрос выплат главой Чердынского муниципального района Андреем Ламановым себе надбавок и премий в течение трёх лет его полномочий.

Сотрудники ведомства по факту законности установления данных выплат главе района берут показания с депутатов Земского собрания Чердынского муниципального района.

По словам одного из местных депутатов, проверка ведётся по подозрению в том, что размер премий глава района Андрей Ламанов устанавливал себе сам, без решения депутатов, который достигал до 160% должностного оклада.

При этом по действующему решение Земского собрания Чердынского района о денежном содержании выборных должностных лиц, премии и надбавки главе муниципального района должны выплачиваться на основании правового акта, изданного и подписанного главой Чердынского муниципального района и председателем Земского собрания.

«Новый компаньон»