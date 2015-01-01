Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 21 по 28 апреля

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Предстоящая неделя заставит пермяков делать непростой выбор, так как событий много, а времени — нет. В Перми пройдёт научно-популярная лекция Сергея Кавтарадзе о религии, библиотеки ждут гостей на «Библионочь» и «Библиокотиков», в Органном зале прозвучит «Реквием» Карла Дженкинса, а Тюменский кукольный театр представит два детских спектакля. Пермяков ждёт шквал выставок: зрители узнают «Краски земли Дерсу», увидят «Марокко» и восемь отреставрированных работ Элия Белютина. Но самыми запоминающими станут музыкальные события — на сцене оперного театра зазвучит музыка барокко, а в Большом зале филармонии пройдёт концерт XVI Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева.

Одним из самых ярких событий новой недели станет концерт симфонической музыки эпохи барокко (6+). Известный флейтист и один из создателей оркестра Concerto Köln Мартин Зандхофф «пришёл в барокко», по его собственным словам, «из джаза». Барочная музыка привлекла его «невероятной — «джазовой» — степенью свободы и самовыражения музыкантов». С 2013 года Зандхофф тесно сотрудничает с пермским оркестром MusicAeterna. По его инициативе в концертный обиход Перми вошли концерты без дирижёра. Именно так 22 апреля MusicAeterna исполнит произведения эпохи барокко.

Концерт симфонической музыки эпохи барокко

Подготовленный Зандхоффом оркестр сыграет Бранденбургский концерт № 1 Иоганна Себастьяна Баха. На примере этого шедевра можно представить себе невероятный уровень исполнительского мастерства, который существовал во времена композитора. В один вечер с ним будет исполнен его же Magnificat, который продемонстрирует возможности еще одного пермского коллектива — хора MusicAeterna. Завершит концерт фрагмент из сюиты Генделя «Музыка на воде».

Пермский театр оперы и балета, 22 апреля, 19:00

Музыка Баха будет звучать и в Органном зале, где выступит главный органист кафедрального собора Гранады (Испания) Хуан Мария Педреро.

Хуан Мария Педреро — профессор, с 2004 года преподает орган в Консерватории Гранады. Член Королевской академии изящных искусств Гранады и художественный руководитель Международной органной академии. Работает в качестве консультанта по различным проектам восстановления и строительства органов.

В программу концерта «Бах и ХХ век» (6+) Хуан Мария Педреро включил известные сочинения немецких классиков: Николауса Брунса, Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха и Феликса Мендельсона-Бартольди, а также произведение для органа своего соотечественника — композитора XX века Хесуса Гуриди, особенностью сочинений которого является опора на фольклор басков.

Органный концертный зал, 23 апреля, 18:00

В Перми снова пройдёт концерт Московского Пасхального фестиваля Валерия Гергиева (6+). В этом году фестиваль посвящён 135-летию со дня рождения Игоря Стравинского. По традиции, программу концерта зрители узнают непосредственно перед его началом.

Большой зал филармонии, 27 апреля, 19:00

В тот же день в Органном концертном зале состоится выступление Трио имени Хачатуряна (6 +), одного из наиболее известных армянских камерных ансамблей.

Свой концерт в Перми музыканты посвящают 75-летию премьеры балета Арама Хачатуряна «Гаянэ» Который был написан и впервые поставлен в Перми. Премьера балета была осуществлена 9 декабря 1942 года силами Театра оперы и балета им. С.М. Кирова на сцене Пермского оперного театра, куда ленинградский театр был эвакуирован в период войны.

В концертной программе прозвучат трио для фортепиано, виолончели и скрипки Дмитрия Шостаковича, Георгия Свиридова, Арно Бабаджаняна, а завершится концерт «Танцем с саблями» из балета «Гаянэ» и другими узнаваемыми произведениями из богатого наследия Арама Хачатуряна.

Органный концертный зал, 27 апреля, 19:00

Ещё один достойный всяческого внимания концерт — выступление выдающейся певицы Яны Иваниловой и пианиста Евгения Талисмана (6 +).

Яна Иванилова — лауреат международного конкурса им. Шнайдера-Трнавского (Словакия, 1999), обладатель специального приза за партию Виолетты («Травиата» Дж. Верди) на конкурсе в Кошице (Словакия). Награждена медалью «За вклад в развитие музыкального искусства».

Бывшая солистка Московского театра «Новая опера», где пела ведущие партии, сотрудничала с ансамблями старинной музыки «Мадригал», «Академия старинной музыки» и «Орфарион». С 2008 года — приглашённая солистка Большого театра, с труппой которого в 2010 году с успехом гастролировала в Ковент-Гардене (Великобритания).

Полтора десятилетия её творческого союза с Евгением Талисманом — это десятки концертных программ: от музыки барокко до «монографий» Бориса Чайковского.

В концерте 24 апреля прозвучат произведения Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти, Джакомо Россини, романсы Михаила Глинки, Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова.

Дом Дягилева, 24 апреля, 19.00

В Перми впервые выступит El Tebi Flamenco (6 +) — коллектив артистов международного уровня, посвятивших свою жизнь puro flamenco — чистому (то есть подлинному, аутентичному) фламенко во всём его многообразии. В составе El Tebi — профессиональные танцоры, гитаристы и кантаоры (вокалисты), исполняющие живое и искреннее испанское фламенко так, как это делают сами испанцы.

Ведущий танцор коллектива Степан Прибытко — участник проекта «Минута славы» на «Первом канале», единственный танцор в России, выступавший на сценах испанских театров и таблао, в числе которых знаменитое таблао Casa Patas в Мадриде.

Концерт завершится фиестой — возможностью для зрителей концерта, занимающихся этим видом искусства, выйти в круг и станцевать.

Частная филармония «Триумф», 22 апреля, 19:00

Лауреат международного и всероссийских конкурсов «Хорус-квартет» Пермской филармонии приглашает на концертную программу «Радостью друг друга обымем!» (6+). Прозвучат пасхальные песнопения и духовная музыка русских композиторов.

Органный концертный зал, 24 апреля, 19:00

Празднику Пасхи посвящён и концерт Уральского государственного камерного хора Пермской краевой филармонии под управлением народного артиста России Владислава Новика. В концертной программе «Пасха Христова» (6 +) прозвучат произведения и песнопения русской православной церкви, сочинения русских композиторов: Александра Кастальского, Павла Чеснокова, Александра Архангельского, Сергея Рахманинова, Александра Гречанинова, Дмитрия Бортнянского.

Органный концертный зал, 26 апреля, 19:00

Книжный магазин «Пиотровский» совместно с Центром городской культуры и премией в области научно-популярной литературы «Просветитель» запускает специальную программу «Лектория Пиотровского» в Перми. Первым мероприятием программы станет лекция Сергея Кавтарадзе «Храм, город и Град Небесный» (12+). Рассказ будет посвящён тому, что такое храм в представлении народов авраамических религий, то есть иудаизма, христианства и ислама.

Центр городской культуры, 27 апреля, 19:00

На сцене Органного концертного зала выступят лучшие молодёжные певческие коллективы города Перми: Академический хор Пермского государственного национального исследовательского университета (руководитель Пётр Юрков), хор Высшей школы экономики Superius (руководитель Юлия Лукина), студенческий хор Пермского национального исследовательского политехнического университета (руководитель Лилия Сулейманова), хоровой коллектив гуманитарного факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета Junge Stimmen («Молодые голоса», руководитель Елена Ерастова) и камерный оркестр музыкального театра «Орфей» (руководитель Пётр Юрков).

Студенческие коллективы исполнят русскую и зарубежную хоровую музыку, а в заключение концерта поклонников хорового искусства ждёт премьера — «Реквием» (6+) для солистов, хора и оркестра композитора из Великобритании Карла Дженкинса.

Органный концертный зал, 21 апреля, 19:00

Вышивка и аппликация на рыбьей коже, мозаика и инкрустация из меха, резьба и роспись по дереву и бересте, плетение из лозы и камыша, гравировка и резьба по кости: в Пермь приезжает этнографическая выставка «Краски земли Дерсу» (0+). Её привозит Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова.

«Краски земли Дерсу»

Название выставки связано с именем удэгейца Дерсу Узала. В начале ХХ века он был проводником у знаменитого путешественника и писателя Владимира Арсеньева. Позже Арсеньев прославил имя своего помощника и друга в повести «Дерсу Узала». Хабаровский музей начал собирать этнографическую коллекцию с конца XIX века. Сейчас в ней насчитывается более пяти тысяч единиц хранения. Коллекция является одной из крупнейших в России.

Один из самых сложных по форме и семантике экспонатов выставки — «крылатый тигр» Дым Яго Тыэнку, поступивший в музей в конце XIX века. Тыэнку — главный помощник удэгейских шаманов. Этот экспонат украшает собой постоянную экспозицию хабаровского музея и впервые покинул её для путешествия в Пермь.

Дом Мешкова, с 28 апреля

Любопытное событие пройдёт в Перми в рамках «Библионочи-2017». В библиотеке им. Горького в рамках всероссийской акции в поддержку чтения состоится другая акция — «Библиокотики» (0+). Это бесплатная фотосессия у профессионального фотографа с котами, «котовикторина» и, конечно, чтение книг кошкам — подопечным приюта «Матроскин». Организаторы акции подчёркивают, что все животные привиты, ухожены и ждут встречи с гостями. И самое главное: на «Бибилиотиках» любой желающий сможет подарить дом любому понравившемуся животному, а также принести подарки для подопечных приюта.

Пермская краевая библиотека им. А.М. Горького, 21 апреля, 18:00

В Доме Смышляева в рамках ежегодной Всероссийской акции «Библионочь-2017» состоится «НеКлассическое путешествие».

Спектакль «АверченКО» — лёгкую комедию с четырьмя недоразумениями и одним отравлением — представят студенты 4 курса ПГИК.

Бал «Литературное путешествие», созданный хореографом Светланой Ефимовой по мотивам произведений мировой классики, будет показан в исполнении учащихся старших классов и курсантов военного института.

С помощью песочного шоу-спектакля «Чердынь — тайна вечная...» зрители окунутся в глубокую историю Перми Великой. В эту же «Ночь» состоится презентация книги Георгия Чагина «Колва, Чусовское, Печора: от древности до 1917». Другой взгляд на историю представит презентация книги Олега Лейбовича «Охота на красного директора».

Архитектурно-реставрационные байки Перми расскажет архитектор-реставратор Геннадий Воженников; как взойти на высочайшую точку Африканского континента — гору Килиманджаро — и не испугаться, расскажет Наталья Лыкова; интересные истории из жизни старых чемоданов, сундуков, саквояжей и других дорожных принадлежностей расскажет известный пермский историк и журналист, коллекционер Аркадий Константинов; солист театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Колбин расскажет о своих «гастрольных путешествиях».

Гости вечера смогут принять участие в создании открытки путешественника от студии АРТЛеди; художник Ольга Пешкова проведёт демонстрационный мастер-класс по акварели; актёр Театра пантомимы «Театр Марсо» Иван Билёв научит азам пантомимы; танцевать зажигательную сальсу научат педагоги школы танцев SalsActive;

Участие в настольных играх, викторинах, фотосессиях в залах библиотеки приветствуются, тихое чтение в круглой гостиной не отменяется.

Завершится «НеКлассическое путешествие» музыкальной программой «В ночь на позитиве», где будет звучать русское регги от музыкантов группы «ПаюЯ», и экскурсией по залам библиотеки.

Вход на событие свободный.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 21 апреля, 18.00 — 24.00

Ещё одно литературное событие в Доме Смышляева — литературная программа «Война и мир Олега Селянкина», посвящённая 100-летию со дня рождения пермского писателя-фронтовика.

Олег Константинович Селянкин родился в 1917 году. После окончания десятилетки в Чусовом поступил в Ленинградское Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе. С первых дней Великой Отечественной войны Селянкин — на фронте. Был командиром роты морской пехоты на Ленинградском фронте, дивизионным и флагманским минёром в Волжской флотилии и командиром дивизиона в Днепровской флотилии. Участвовал в боях при обороне Ленинграда, под Сталинградом, на Днепре, в Польше и Германии. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденами Красного Знамени, Отечественной войны второй степени и медалями.

Почти все произведения писателя Олега Селянкина посвящены героическому подвигу советских людей в годы Великой Отечественной войны: «Школа победителей», «Костры партизанские», «Стояли насмерть», «Вперёд, гвардия!», «Быть половодью!», «Ваня Коммунист», «Есть, так держать!» и другие. Темы их не придуманы писателем, они взяты им из реальной военной жизни, в романах, повестях, рассказах много автобиографичного.

В программе принимает участие кандидат исторических наук, журналист Аркадий Константинов с сообщением «Олег Селянкин: портрет без ретуши (по материалам четырёх архивов)». Будет представлена выставка документов, фотографий и других экспонатов из фондов Музея Пермского речного училища, включая памятную доску, снятую со старого здания. Посетители услышат голос самого Селянкина из радиоинтервью, данного незадолго до смерти писателем журналисту Михаилу Левину. В программе участвуют курсанты Пермского речного училища.

Центральная городская библиотека им. Пушкина, 24 апреля, 14.00

В уикенд Пермский театр кукол принимает у себя коллег из Сибири. В рамках обменных гастролей Тюменский театр кукол и масок покажет два спектакля: «Как на Машу зубки обиделись» (3+) и «Загадки природы» (3+).

«Загадки природы»

«Как на Машу зубки обиделись» по пьесе Игоря Шишкина — это «кукольно-предупредительное представление» о пользе зубной щётки и пасты. Девочка Маша так плохо обходилась со своими зубами, что однажды они повели себя неожиданным образом... Разрешить проблему маленькой героине помогает её друг Попугай, а вместе с ним зубастые животные — Пёс, Заяц, Волк и другие. Все куклы выполнены в планшетной технике. Продолжительность спектакля — 40 минут.

Пермский театр кукол, 23 апреля, 11:00, 13:30

Второй участник гастролей — «Загадки природы», спектакль-фантазия на тему времён года с участием персонажей из окружающего мира, которые всегда готовы на личном примере показать, как это просто — радоваться жизни и делать добрые дела. Зрители отправляются в весеннее путешествие под предводительством неутомимого оптимиста Бим-Бома, который знает о Вселенной почти всё.

Пермский театр кукол, 21 апреля, 10:30, 13:00, 19:00; 22 апреля, 11:00, 13:30

В Перми открылся первый персональный выставочный проект Анны Демидовой «Марокко» (0+). Это двенадцатая экспозиция, реализуемая в рамках экспериментального проекта «Вход».

Анна Демидова — опытный художник, она неоднократно принимала участие в различных выставках, однако «Марокко» — её первая персональная выставка. «Марокко» — это не мечты о далёкой экзотической стране, не выдумки и фантазии, а впечатления от конкретных мест, воплотившиеся в картины. Агадир, Фес, Марракеш… Архитектура, непривычная русскому глазу, трущобы, бродячие коты, стройки. Всё, за что зацепился глаз автора в этом далёком, непонятном для нас месте. Анна бережно сохранила образы в памяти, что-то запечатлела в этюдах и, привезя в Пермь, визуализировала полученные эмоции на холстах.

Пермская арт-резиденция, до 9 мая

«Контакт»

Ещё одна выставка — «Контакт» (0+) — представляет восемь отреставрированных работ художника Элия Белютина из фондов Пермской художественной галереи, переданных в дар его женой Ниной Молевой в 2012 году. Подготовке этих работ к транспортировке в Пермь Элий Белютин посвятил последние дни жизни. Картины уехали в наш город в день прощания с художником.

Название выставки отсылает к теоретической работе Элия Белютина «Теория всеобщей контактности» и одновременно — к новому для Пермской галереи опыту взаимодействия с малым бизнесом, командой кофейни Cup by Cup, благодаря которой были собраны средства на реставрацию масштабных полотен Белютина.

Пермская государственная художественная галерея, до 5 мая

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