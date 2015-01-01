Председатель крайизбиркома прокомментировал инициативу об упрощении муниципального фильтра на выборах губернатора

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Фото: Игорь Катаев

Члены коалиции «За прямые выборы» направили обращение в крайизбирком с инициативой об упрощении муниципального фильтра на выборах губернатора.

Председатель избирательной комиссии Игорь Вагин прокомментировал инициативу:

«Сейчас она изучается. Однако даже при беглом взгляде видно, что часть норм не соответствует федеральному законодательству. Так, предложение по снижению доли муниципалитетов, в которых должны быть собраны подписи депутатов и глав с ¾ до ¼ прямо противоречат нормам федерального закона. Кроме того, инициаторы предлагают ввести норму о том, чтобы в выборах смогли принять участие самовыдвиженцы. Мне кажется, что они не учитывают, что в этом случае помимо подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку кандидата, ему в обязательном порядке, в соответствии с федеральным законодательством, будет необходимо собирать от 10,5 до 40 тыс. подписей избирателей Пермского края. Очевидно, что это предложение коллег не направлено на упрощение процедуры регистрации кандидатов и либерализацию этого процесса. То, что касается снижения процента необходимого числа подписей депутатов и глав органов местного самоуправления, считаю, что в Пермском крае он итак установлен по нижнему пределу диапазона, предлагаемого федеральным законодательством. При этом разница между 5 и 6% составляет всего 23 подписи и, очевидно, не может быть принципиальным моментом. Думаю, что каждый избиратель хотел бы, чтобы на стадии агитации перед ним были достойные кандидаты. Предлагаемый законодательством муниципальный фильтр и создан для того, чтобы в избирательной кампании участвовали наиболее состоявшиеся и популярные в территориях кандидаты. Те, которые могут предложить уже зрелую программу для избирателя, кого знают и могут поддержать избранные на прямых выборах депутаты и главы. А дальше выбор будет делать уже избиратель».

Напомним, участники коалиции разработали обращение, в котором предлагают разрешить самовыдвижение кандидатов, снизить количество подписей муниципальных депутатов с 6 до 5%, а также снизить количество муниципалитетов, где кандидат должен собрать подписи. Сейчас муниципальным депутатам необходимо собрать их не менее чем с ¾ территорий края. Предлагается изменить этот критерий на не менее чем в ¼ муниципалитетах края.

Комментируя данную инициативу, депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Григоренко отметил на своей странице в Фейсбуке, что помимо несоответствия федеральному законодательству предлагаемых изменений, не соблюдена процедура их внесения:

«Коалиция не является субъектом законодательной инициативы. Чтобы внести поправки нужно, чтобы сделал субъект инициативы (депутат, фракция, губернатор, прокурор края и т.д.) и не позже чем за 20 дней до заседания. Пока ни один субъект не сделал. И даже если завтра (19 апреля 2017 года — НК) кто-то из депутатов или, например, и.о.губернатора внесёт законопроект, то он будет рассмотрен в первом чтении в лучшем случае в июне (поскольку в мае заседания Законодательного собрания не будет). Во втором чтении он будет рассматриваться уже в конце июня на том же заседании, на котором будет объявлено о дате выборов губернатора. То есть этот закон явно не распространится на выборы 2017 года».

«Новый компаньон»