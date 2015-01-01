Коалиция «За прямые выборы» хочет внести поправки в «Закон о выборах губернатора Пермского края» «Прямые выборы к всеобщему счастью не привели»

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Участники пермской коалиции «За прямые выборы», в которую входит ряд гражданских и правозащитных организаций, решили обратиться к врио губернатора Пермского края с предложением внести поправки в действующий «Закон о выборах губернатора Пермского края». Текст обращения направлен на имя врио губернатора Максима Решетникова, а также первого замглавы Администрации президента России Сергея Кириенко.

Участники коалиции предлагают разрешить самовыдвижение кандидатов , снизить количество подписей муниципальных депутатов с 6% до 5%, а также снизить количество муниципалитетов, где кандидат должен собрать подписи. Сейчас муниципальным депутатам необходимо собрать их не менее чем с ¾ территорий края. Предлагается изменить этот критерий на «не менее чем в ¼ муниципалитетах края».

Кроме того, предлагается вернуть прямые всенародные выборы глав районов, городских округов и глав городских поселений. Для этого планируется провести общекраевой референдум. Его проведение будет возможным только при условии сбора 42 тыс. подписей от жителей Прикамья в поддержку инициативы. Референдум о возвращении всенародных выборов глав муниципалитетов коалиция предлагает провести одновременно с выборами губернатора Прикамья 10 сентября 2017 года.

Данные предложения, по представлениям членов коалиции «За прямые выборы», должны быть внесены в виде поправок в закон «О выборах губернатора Пермского края».

Эксперты полагают, что в указанных предложениях содержится много популизма. Кроме того, они считают, что обращения направлены не совсем по адресу.

Алексей Чусовитин, политтехнолог:

— Предвыборный период — всегда удачное время для проверки действующей власти на прочность. В данном случае место нанесения удара хорошо рассчитано: наивная вера в простые и лёгкие решения неискоренима. Однако если допустить внесение подобных поправок в закон, благополучателями будут, конечно же, не избиратели, а не системные политические игроки, которым будет существенно проще избраться на популистских лозунгах. При этом стоит понимать, что тема «прямых всенародных и всеобщих» выборов — это наследие 1990-х годов, из которого давно извлечены все уроки. Сегодняшняя система управления — это система сложного государства, где простых решений нет. И если вернуть «прямую» систему выборов, то мы увидим много раз проверенный результат: на популизме избраться нетрудно, а вот управлять затем очень сложно. Ведь управлять — это значит и взаимодействовать с «вертикальными» структурами, в том числе силовыми. У всех есть перед глазами наглядный пример Краснокамска, где прямые выборы к всеобщему счастью не привели.

Алексей Копысов, политолог, член Избирательной комиссии Пермского края:

— Принимать решения о том, как должен выглядеть закон о выборах губернатора, на мой взгляд должны депутаты Законодательного собрания Пермского края. И только они могут вносить в него коррективы, а избирательная комиссия, в свою очередь, будет работать согласно действующему законодательству. Что касается проведения референдума, то я не вижу смысла гипотетически рассуждать о том, состоится ли он, сможет ли инициативная группа собрать нужное количество подписей. Однако если это всё-таки произойдёт, то не сомневаюсь, что избирательная комиссия Пермского края внимательно изучит этот вопрос.