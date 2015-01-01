Пермь сделала шаг в будущее

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15 апреля состоялась конференция «Шаг в будущее», организованная компанией VERRA при поддержке Стартап Академии СКОЛКОВО.

Основные темы конференции — будущее в знаниях, продажах, экономике и людях. На конференции выступили:

— Леонид Морозов, член наблюдательного совета финансово — банковской ассоциации Евроазиатского сотрудничества, экс-министр экономического развития Пермского края;

— Алексей Новокшонов, основатель компании VERRA;

— Михаил Хомич, руководитель Стартап Академии СКОЛКОВО, глава ассоциации менторов СКОЛКОВО.

Анна Бояршинова, генеральный директор компании VERRA:

— Спасибо всем за интерес к нашему событию. Это было не просто мероприятие, а живое общение на важные темы, касающиеся каждого. Получился интересный и полезный формат — сразу после конференции в компанию поступили 195 целевых резюме. Благодаря мероприятию мы познакомились с качественно новой аудиторией — это люди, близкие компании по духу и ценностям. 100 участников записались на экскурсию по подразделениям VERRA. На конкурс стартапов заявились более 30 оригинальных проектов. Меня радует, что многие из них направлены на благие цели, связанные с образованием, помощью людям с ограниченными возможностями и экологией.

Конференция «Шаг в будущее» — часть большого проекта компании VERRA. Его цель — показать людям их уникальность и сильные стороны, а также осознать свой талант, данный от природы, и развить его на наиболее подходящей должности. VERRA продолжает тестирование на www.verra.ru для тех, кто хочет лучше узнать себя и найти работу в крупных российских компаниях.

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