Крайизбирком внёс изменения в закон о выборах губернатора

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20 апреля 2017 года Законодательное собрание Пермского края приняло в двух чтениях законопроект краевой избирательной комиссии, который вносит ряд изменений и дополнений в Закон «О выборах губернатора Пермского края».

Изменения обусловлены необходимостью приведения регионального избирательного законодательства в соответствие с федеральным и коснулись вопросов обеспечения гарантий гласности и открытости деятельности избирательных комиссий, порядка информирования избирателей о выборах, порядка ведения предвыборной агитации, финансового обеспечения проведения выборов, времени голосования и др.

В целом, инициатива крайизбиркома направлена на демократизацию выборов губернатора Пермского края за счёт усиления открытости и гласности в деятельности избирательных комиссий путём создания более благоприятных условий работы наблюдателям и представителям СМИ.

Теперь предоставляется право участия в избирательной кампании редакциям сетевых изданий, обеспечены равные прав кандидатов и избирательных объединений, и не допускается их дискриминация при проведении предвыборной агитации в средствах массовой информации.

Законом также установлены меры, направленные на защиту прав физических лиц от незаконного использования в предвыборной агитации их изображений и высказываний.

Игорь Вагин, председатель избирательной комиссии Пермского края:

— Принятые изменения не только совершенствуют и актуализируют положения закона о выборах губернатора Пермского края, но и во многом нацелены на удобство и комфорт избирателя. Например, по нашей инициативе время голосования на выборах 10 сентября 2017 года будет увеличено на два часа и продлится до 22.00.

«Новый компаньон»