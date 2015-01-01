Дарья Левченко возглавит департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края
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Как подтвердили «Новому компаньону» в пресс-службе администрации губернатора Пермского края, пресс-секретарь врио губернатора Максима Решетникова Дарья Левченко возглавит департамент пресс-службы администрации губернатора Пермского края.
Её заместителем назначен Максим Оборин, ранее работавший в управлении по вопросам общественного самоуправления администрации Перми.
Наталья Летаева будет курировать вопросы организации информационной работы и политики правительства Пермского края.
«Новый компаньон»
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