Пермяки могут забронировать жилье и побывать на экскурсиях в новостройках

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В ближайшую субботу, 20 апреля, в Перми пройдут сразу две ярмарки недвижимости. Горожане смогут забронировать квартиру со скидкой, побывать на экскурсии в строящихся домах. В обоих мероприятиях примет участие и компания ПЗСП.

Большая ярмарка недвижимости пройдёт с 11.00 до 17.00 в отделении Сбербанка на ул. Ленина, 72а («Стометровка») с 11.00 до 17.00. Участие в ней примут 13 ведущих застройщиков и пять агентств недвижимости Перми. Зарегистрироваться на неё можно по ссылке: https://goo.gl/U7vRo3.

АО «ПЗСП» расскажет о новой акции «Выбирай 8,4%». кроме того, клиенты компании смогут сразу подать заявку на ипотечный кредит, забронировать квартиру со скидкой или посетить объекты ПЗСП с автобусной экскурсией. Запись на экскурсию — на самом мероприятии.

В этот же день с 12:00 до 19:00 в ТРК «Столица» (ул. Мира, 41/1) состоится большая выставка недвижимости «Град-Парад». Потенциальные покупатели квартир смогут получить консультацию по интересующим их объектам недвижимости.

В период с 06.03.2017 г. по 31.05.2017 г. включительно заёмщику предоставляется возможность оформить жилищный кредит по ставке 8,4% годовых при условии подачи заявки у АО «ПЗСП» на жилищный кредит на первичном рынке в рамках программы кредитования «Приобретение строящегося жилья» с учётом условий «Акции для застройщиков» и с учётом индивидуальной схемы кредитования с установлением индивидуальной процентной ставки по кредитам физических лиц, предоставляемых Банком на инвестирование объектов недвижимости, возводимых и реализуемых застройщиками/инвесторами — партнёрами Банка, а также при условии оформления страхования жизни и здоровья заёмщика/созаёмщика и заключения договора по направлению документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде (услугу оказывает ООО «Центр недвижимости от Сбербанка» (ООО «ЦНС»), ОГРН 1157746652150, адрес места нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19). В случае отказа заёмщика /созаёмщика от продления договора страхования жизни и здоровья на второй и каждый последующий год действия кредитного договора ставка по кредиту в указанные периоды будет составлять 9,4% годовых. Данная ставка не суммируется с другими акциями, особыми условиями и специальными программами Сбербанка. Для заёмщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, годовая процентная ставка в рамках данной программы по кредиту будет составлять 8,9% при условии заключения договора страхования жизни и здоровья заёмщика, при отказе от заключения договора страхования жизни и здоровья заёмщика годовая процентная ставка будет составлять 9,9%. Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита определяется на основании оценки платёжеспособности заёмщика/созаёмщиков и предоставленного обеспечения и не должен превышать меньшую из величин: 85% стоимости кредитуемого объекта недвижимости или иного объекта недвижимости, оформляемого в залог. Валюта кредита — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 15% стоимости кредитуемого жилого помещения, при этом для заёмщиков, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость, первоначальный взнос — от 50% стоимости кредитуемого жилого помещения. Срок кредита — от 12 до 84 месяцев включительно. Сумма кредита для конкретного заёмщика определяется индивидуально и зависит от срока кредита, предоставляемого обеспечения, финансового состояния заёмщика. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заёмщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям Банка. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Количество квартир в рамках данного предложения ограничено. Подробная информация по условиям кредитования — по телефонам справочной службы 8 800 555 55 50 и 900 или на www.sberbank.ru. Услуга по электронной регистрации сделки является платной и доступна в офисе застройщика, являющегося партнёром ООО «ЦНС», при наличии полного пакета документов всех участников сделки, работоспособности сайта domclick.ru и портала Росреестра. Подробную информацию об услуге, её стоимости и порядке предоставления вы можете узнать по телефонам 8 800 555 55 50 и 900 или на domclick.ru. Изменение условий производится банком в одностороннем порядке. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015.

С 20 марта начинается новая акция по продаже квартир в микрорайоне Вышка-2 — скидка 8,4% от цены прайса. Акция действует до 31 мая 2017 года. Проектные декларации на сайте pzsp.ru. Скидки по акциям не суммируются. Скидка 8,4% от застройщика АО «ПЗСП» действует на объекты по адресам: ул. Целинная, 57 и ул. Баранчинская, 12.

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