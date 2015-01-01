Обязанности главного редактора пермского «Эха» исполняет Юлия Хлобыст Андрей Денисенко покинул радиостанцию по собственному желанию

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Как уже сообщалось в СМИ, главный редактор радиостанции «Эхо Перми» Андрей Денисенко покинул свою должность по собственному желанию. С 17 апреля обязанности главного редактора станции исполняет Юлия Хлобыст.

По словам Хлобыст, статус «и.о.» будет принадлежать ей неопределённое время: коллеги надеются, что Денисенко вернётся на станцию. Сам бывший главред говорит, что взял паузу, чтобы определить, чего ему хочется в дальнейшем и в каком направлении он намерен двигаться.