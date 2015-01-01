Татьяна Марголина назвала краевую программу «Пермские первенцы» нарушающей права женщин

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина на пленарном заседании Заксобрания сказала, что в программе по финансовой поддержке молодых мам «Пермские первенцы» есть юридическая коллизия. С одной стороны, программа защищает права ребенка, а с другой – нарушает права женщины. По мнению краевого омбудсмена, законопроект требует доработки.

Напомним, в конце прошлого года депутаты Заксобрания приняли изменения в региональный закон «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства». С 1 января 2017 года на территории края действует программа по финансовой поддержке молодых мам «Пермские первенцы». Женщины в возрасте от 18 до 24 лет за рождение первого ребенка будут получать единовременное денежное пособие в размере 60 тыс. руб. Поддержка будет действовать до 2019 года. Источник финансирования – бюджет Пермского края.

Однако в программе есть нюансы. На выплату смогут претендовать женщины, постоянно проживающие на территории Пермского края не менее пяти лет, также женщина должна состоять в браке или в отношении ребенка должно быть установлено отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка.

По мнению Татьяны Марголиной, социальные гарантии в регионе должны быть долговременными.

«Сейчас у нас скачущая политика поддержки семей – например, недавно отменили выплаты за третьего ребенка», – сказала она.