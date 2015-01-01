Собственники домов, оказавшихся в охранной зоне нефте- и газопроводов, угрожали перекрыть единственную дорогу в Запруд

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Как стало известно «Новому компаньону», сегодня, 20 апреля, в 11 часов утра собственники домов, попадающих в зону трубопровода «Каменный лог-Пермь», угрожали перекрыть единственную дорогу, ведущую в Запруд, и встали у местной администрации с плакатами с требованиями не сносить их дома.

Но, по словам представителя инициативной группы Любовь Туровой, стоять пришлось им недолго.

Как пояснили в администрации Перми, с жителями домов, попавших под снос, сегодня утром была достигнута договорённость о том, чтобы прекратить проведение акции протеста и обсудить возможные варианты решения проблемы на площадке гордаминистрации.

Совещание при участии главы администрации Перми Дмитрия Самойлова пройдёт сегодня вечером.

Завтра, 21 апреля, также ситуацию со сносом домов в Пермском крае обсудят в Общественной палате РФ.

Как пояснили в региональном штабе ОНФ, где обсуждалась проблема с жителями домов, попавших под снос, сегодня необходимо искать оптимальные варианты решения проблемы. Но ситуация складывается таким образом, что ответственность несёт самая слабая и незащищённая сторона конфликта.

Напомним, первые 16 писем от АО «Транснефть-Прикамье» с требованием в 30-дневный срок снести дома жители Запруда получили 29 апреля 2016 года. Всего в защитной зоне магистральных трубопроводов оказались 3 тыс. земельных участков. Около 400 из них застроены домами.

Чтобы сохранить дома, жители населённых пунктов организовали целую кампанию, инициировав митинги, обратившись за помощью к уполномоченному по правам человека в Пермском крае, депутатам краевого парламента и тогдашнему главе региона. В апреле 2016 года было направлено письмо премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой помочь решить вопрос сноса домов в защитной зоне магистральных нефте- и газопроводов. Тогда же они обратились к президенту России Владимиру Путину и президенту «Транснефти» Николаю Токареву с просьбой минимизировать риски, связанные со сносом домов.





«Новый компаньон»

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