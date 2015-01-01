Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 21 апреля

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Максим Решетников: «Нам надо строить социальную инфраструктуру». Глава Пермского края рассказывает, как планируется контролировать ремонт дорог, как будет проходить газификация сельских территорий и решаться проблема обманутых дольщиков в регионе.

Ребёнок в сад — родитель рад! В Перми началось комплектование муниципальных детских садов.

Конкурс лидеров. Победителем краевого конкурса «Учитель года — 2017» стал пермский педагог Максим Расторгуев.

Проект для нашего двора. Более 200 придомовых территорий приведут в порядок по заявкам пермяков.

Жизнь в стиле эко. В центре городской культуры прошёл День полезных экознаний.

Битва умов. Пермь захлестнула волна интеллектуальных игр.

Отличников становится больше. Процент людей, которые пишут «Тотальный диктант» без ошибок, растёт.

Одобрено садоводами. На выставке «Весенний сад» можно послушать бесплатные лекции и привиться от клещевого энцефалита.

В хорошем русле. Пермяки берутся за благоустройство долины реки Егошиха.

Кофе полезен для творчества. Пермская сеть кофеен помогла отреставрировать картины Элия Белютина.

Все на субботник. В Перми 29 апреля состоится ежегодный общегородской субботник.

Газета «Пятница» выходит тиражом 110-150 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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