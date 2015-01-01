Соглашение Пермского края и ПАО «Газпром» будет пересмотрено Предложения по новому тексту соглашения будут выдвинуты правительством Пермского края до 20 октября

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Фото: Константин Долгановский

На комитете по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края был поднят вопрос об эффективности предоставления льготы по налогу на имущество ПАО «Газпром» в рамках договора о сотрудничестве между Пермским крем и ОАО «Газпром» от 2013 года.

Мнения депутатов ЗС по этому поводу разделились, многие из них ранее неоднократно заявляли, что от соглашения с «Газпромом» больше выигрывает «Газпром», чем Пермский край.

В ходе заседания промышленного комитета были высказаны предложения пересмотреть соглашение с «Газпромом» и, возможно, отказаться от строительства каких-то заявленных ранее и уже не актуальных сейчас объектов.

Юрий Борисовец, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Я предлагаю эту программу трансформировать с объяснениями — предположим, какие-то объекты мы не будем реализовывать. Времена поменялись, возможно, появились другие приоритеты. Сейчас на контроле в трёх комитетах стоит программа газификации, в данный момент мы с «Газпромом» обсуждаем варианты сотрудничества в сфере теплоэнергетики, что позволит провести реальные мероприятия, направленные на снижение задолженности (региона перед ПАО «Газпром», — ред.). Думаю, что к сентябрю-октябрю мы готовы будем доложить о сотрудничестве с ПАО «Газпром» и уже появится некое соглашение о сотрудничестве, в котором будет присутствовать сфера теплоэнергетики и учтены социальные объекты.

Председатель комитета Татьяна Миролюбова согласилась с инициативой Юрия Борисовца и предложила рекомендовать правительству Пермского края представить предложения по новому соглашению с «Газпромом» и программе газификации Пермского края в срок до 20 октября. Депутаты инициативу поддержали.

Леонид Мокрушин, первый заместитель министра строительства и ЖКХ Пермского края:

— На самом деле, нет никакой проблемы взаимоотношений с «Газпромом». Есть проблема по исполнению обязательств Пермского края, которая реально ставит под угрозу все возможные мероприятия по газификации — речь идёт о задолженности за газ. Сейчас уже предварительно достигнута договорённость о сотрудничестве с «Газпромом» и его дочерними предприятиями в части проведения совместных мероприятий, направленных на снижение этой задолженности.

Неоднократно поднимавшийся вопрос о том, что некоторые указанные в соглашении с «Газпромом» социальные объекты до сих пор не закончены, Леонид Мокрушин комментирует так:

«Газпром действительно говорил о том, что рассмотрит строительство социальных объектов в случае проведения мероприятий, направленных на снижение задолженности региона. Каких-либо жёстких обязательств по строительству социальных объектов у «Газпрома» нет. Уже построен ФОК в Горнозаводске, проектируется ФОК в Чайковском. Срок начала строительства в Чайковском — 2018-ый год.

Только обязательства по этим объектам оцениваются в 700 млн руб., а сама льгота «Газпрому» предоставлялась в размере 500 млн руб. А ведь в рамках соглашения был и ряд других мероприятий. Очень существенный объект для Пермского края — это газопровод «Чусовой-Березники-Соликамск», стоимость которого составила более 13 млрд руб. Он уже построен, к нему подключены основные потребители. Увеличилось потребление газа. И говорить, что «Газпром» не выполняет свои обязательства, думаю, некорректно. Они их, скорее, перевыполнили.

Леонид Мокрушин не исключает, что с «Газпромом» будет подписан новый договор.

«Мы попросили дать правительству время для того, чтобы переформатировать отношения с этой компанией, используя предыдущий опыт. Возможно, это будет новый договор, соглашение, или ещё какая-то другая форма», — пояснил он.

На вопрос, не получится ли так, что обязательства «Газпрома» в результате этих изменений уменьшатся, Леонид Мокрушин ответил:

«Такого точно не произойдет. В конце 2016 года уже подписана программа газификации Пермского края, где «Газпром» взял на себя обязательства по строительству межпоселковых газопроводов на сумму 4 млрд руб. Возможно, обязательства транформируются. Вы же понимаете, что соглашение подписано в 2013 году, возможно, какие-то объекты не понадобятся, или понадобятся в другом месте и другом формате. Мы не говорим о том, что обязательства должны резко измениться. Мы говорим о том, что нужно «перезагрузить» информацию в части взаимных обязательств».