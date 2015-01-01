В Прикамье будет принят закон об инвестиционной деятельности

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Сегодня, 19 апреля, на заседании правительства Пермского края врио губернатора Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) по улучшению инвестклимата уже позволил многим регионам существенно продвинуться в улучшении делового климата и в привлечении инвесторов.

Напомним, по поручению президента РФ Пермский край наряду с другими субъектами страны приступает к внедрению лучших практик по улучшению инвестиционного климата.

Как отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Пермского края Виктор Агеев, профильные министерства уже разработали «дорожные карты», по которым будет осуществляться контроль этапов улучшения инвестиционного климата.

При этом, по словам Виктора Агеева, для улучшения инвестклимата в регионе рассматриваются такие практики, как сокращение сроков рассмотрения документов для выдачи разрешения на строительство, сроков подключения объектов к инженерным сетям, а также создание институтов поддержки предпринимательства, формирование нормативной базы, которая регулирует поддержку инвестиционных проектов и т.д. В будущем по енкоторым сферам планируется задать совершенно конкретные, жёсткие параметры, а достигаться эти целевые модели будут в течение 2017 года.

Напомним, курирующим ведомством по внедрению целевых моделей является АСИ. Итоги будут подведены на очередном заседании Госсовета. Предполагается, что внедрение целевых моделей будет основополагающим фактором для определения места субъекта РФ в национальном рейтинге состояния инвестклимата АСИ. Итоги рейтинга традиционно подводятся в рамках Петербургского международного экономического форума.

На сегодняшний день в рамках работы по целевым моделям профильными министерствами Пермского края были разработаны «дорожные карты» их внедрения. Эти планы опубликованы в общедоступной системе Region-ID. При этом оценка проводится не по цифровым параметрам, а в первую очередь, опирается на опросы АСИ бизнеса. Качество внедрения целевой модели оценивается в реальных условиях вплоть до проверки каждой ссылки, проведения «контрольных закупок» — за какой срок реально существующий объект подключат, например, к инженерным сетям.

«У нас состоялась отработка планов с АСИ, было два замечания, которые устранены, сейчас мы переходим к их реализации. Целевая модель, которую реализует Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края — «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты инвесторов и поддержки инвестиционной деятельности». В рамках неё мы должны будем в течение этого года принять в Пермском крае закон об инвестиционной деятельности, регулирующий формы поддержки инвестиций и устанавливающий правила предоставления административного сопровождения инвестиционным проектам. В течение 2017 года мы предлагаем достичь 100%-го исполнения по данной, одной из 12, целевых моделей», — комментирует Виктор Агеев.

Источник — администрация губернатора Пермского края