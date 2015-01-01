В приёмной президента в Пермском крае пройдёт телефонная линия по весеннему призыву в армию

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Фото: Константин Долгановский

21 апреля в приёмной президента в Пермском крае будет организована «прямая линия», посвящённая весеннему призыву в армию.

Жители Перми и Пермского края смогут получить подробную и компетентную информацию о призыве и подготовке к призыву, об отсрочках, действующих для призывников, службе по контракту и прохождении призывной медицинской комиссии. Также можно будет задать вопрос председателю краевого отделения «Комитета солдатских матерей».

Звонки по телефону (342) 217-68-90 будут принимать:

ЛАНДАК Юрий Александрович — военный прокурор Пермского гарнизона, полковник юстиции;

МОЧАЛКИН Анатолий Иванович — военный комиссар Пермского края, заместитель председателя призывной комиссии Пермского края;

ЛАРИОНОВ Максим Дмитриевич — начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Пермского края;

НИКОЛЕНКО Ольга Борисовна — председатель военно-врачебной комиссии Пермского края;

МУДРУК Виталий Анатольевич — начальник пункта отбора на военную службу по контракту Пермского края;

КОЛЧИН Алексей Юрьевич — заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту г. Пермь;

БУЛДАКОВА Людмила Леонидовна — председатель Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Комитет солдатских матерей России».





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