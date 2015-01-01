Администрация Перми примет на баланс 13 объектов культурного наследия

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Фото: Константин Долгановский

Администрация Свердловского района Перми заключит договор с ГУП «Центр технической инвентаризации Пермского края» на 320 тыс. 261 руб. за оказание услуг по изготовлению технической документации для приёма в муниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и объектов монументального искусства.

В частности, на баланс планируется принять могилу профессора Льва Кертмана (Южное кладбище), могилы Эмиля Залкинда, Михаила Козы, Евгения Пузырева, Павла Серебренникова, Евгении Серебрянниковой и Евгении Трутневой (Егошихинское кладбище), а также могилу поляков, умерших в ссылке за участие в восстании 1863-1864 годы, надгробный памятник на могиле участника Бородинского сражения майора Н.А. Теплова, памятник Петру и Февронье в сквере Советской армии, памятник жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище и аллею №7 на Южном кладбище, где похоронены учёные, общественные деятели и советские деятели Перми.

Подрядчик должен будет разработать технические паспорта и технические планы на объекты, справки/технические заключения, подготовить кадастровые выписки об этих объектах, выписки из Единого государственного реестра недвижимости, а также установить границы объектов до 15 июня этого года.

«Новый компаньон»