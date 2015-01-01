При поддержке «ЛУКОЙЛа» в Прикамье прошли студенческие дебаты на тему экологичности добычи нефти

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В столице Прикамья при поддержке «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» прошли университетские дебаты, где студенты спорили об экологичности добычи нефти и золота. В публичной дискуссии приняли участие две команды: представители геологического факультета Пермского государственного национального исследовательского университета и представители горно-нефтяного факультета Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Молодые геологи, за спором которых следили учёные и профессионалы, искали ответ на вопрос, добыча каких ресурсов более экологична: золота или нефти. Полуторачасовой научный спор прошёл в два этапа: выступления команд и блок перекрёстных вопросов.

Как отметили участники, дебаты не позволили выявить очевидного победителя, однако, дали возможность будущим геологам потренироваться отстаивать свою точку зрения в научном споре.

Экспертами студенческого форума, на котором в числе прочих обсуждались новые технологии добычи полезных ископаемых, стали доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор Естественнонаучного института ПГНИУ Владимир Наумов, ассистент кафедры геологии нефти и газа ПНИПУ Ян Савицкий и ведущий специалист управления геологии «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Марина Никитина.

Реклама