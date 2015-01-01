Андрей Морозов назначен руководителем КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Как сообщает администрация губернатора Пермского края, на должность руководителя КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края назначен Андрей Морозов. Он будет курировать вопросы по обеспечению сохранности региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, строительного контроля по всем объектам строительства, капитального ремонта и реконструкции, организацию выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Ранее Андрей Морозов работал в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» и замещал должность первого заместителя главы администрации Мотовилихинского района города Перми.

«Новый компаньон»