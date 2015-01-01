Глава региона посетил ПНИПУ

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18 апреля глава региона Максим Решетников посетил Пермский национальный исследовательский политехнический университет, где он встретился со студентами и ответил на интересующие их вопросы. В частности, он рассказал о перспективных направлениях на рынке труда. Для дальнейшего развития экономики края, прежде всего, интересны инженерные профессии, профессии, связанные с конструированием, высокоинтеллектуальными технологиями. Уже сейчас сформирована образовательная кооперация между ВУЗами и предприятиями — цепочка, состоящая из всех необходимых звеньев. В Прикамье реализуется краевой проект дуального образования «Рабочие кадры «под ключ», что позволяет обеспечить производство кадрами, а студентов рабочими местами.

«Вся социально-экономическая политика, которую мы сейчас выстраиваем, будет направлена на то, чтобы сделать наш регион привлекательным для молодёжи. Чтобы молодые люди свои знания и таланты применяли здесь — в нашем крае. Чтобы лучшие умы с других регионов приезжали к нам учиться и оставались здесь работать», — подчеркнул Максим Решетников.

Ректор вуза Анатолий Ташкинов, в свою очередь, рассказал о развитии микрорайона «Комплекс ПНИПУ» как современного технополиса и пространства инновационного развития региона, в котором объединяются научно-исследовательская деятельность, наукоёмкое производство и подготовка инженерных кадров в интересах Пермского края.

Глава региона осмотрел научно-образовательные центры и лаборатории, работающие по приоритетным направлениям развития вуза, таким как авиационное двигателестроение и высокотехнологичное машиностроение, добыча и переработка нефти, газа и полезных ископаемых, а также новое для политеха направление — наука и жизнь. После экскурсии по вузу Максим Решетников подытожил:

«Политехнический университет сегодня — важнейшее звено промышленного комплекса Прикамья, его основной кадровой ресурс. И вне всякого сомнения, все ключевые компетенции вуза необходимо развивать».

Источник — администрация губернатора Пермского края