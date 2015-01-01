PAN City Group и «Клюква» проведут совместный мастер-класс для клиентов

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20 апреля «Клюква» и PAN City Group проведут мастер-класс для тех, кто интересуется покупкой загородной недвижимости и желает приобрести её выгодно.

Весна традиционно считается лучшим временем для поиска и покупки загородной недвижимости. А значит, самое время узнать у специалистов, как выгодно приобрести дом, дачу или земельный участок под строительство. Эксперты компании PAN City Group расскажут клиентам банка о трендах на рынке загородной недвижимости, презентуют земельные проекты под строительство дачи и загородной недвижимости, а также эксклюзивные экскурсия по новостройкам от PAN City Group. Поделятся информацией о скидках и весенних акциях. Консультанты банка в свою очередь предложат клиентам комфортные условия ипотечного кредитования и расскажут о том, как можно сэкономить при выплате ипотеки.

Если вы всерьез задумались о покупке земли под строительство загородного дома, дачи или квартиры в новостройке, приходите в уютный офис «Строгановский» по адресу ул. Ленина, 72а за новыми знаниями и впечатлениями 20 апреля в 19.00.