Газовики взыскивают с «Березниковского кирпичного завода» 358 тыс руб.

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11 апреля в Арбитражный суд Пермского края поступило исковое заявление от «Газпром межрегионгаз Пермь» к ООО «Березниковский кирпичный завод» на сумму 358 952,81 руб.

Как пояснили в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», речь идёт о взыскании задолженности за газ.

Как сообщал ранее «Новый компаньон», ООО «БКЗ» с февраля перешёл на укороченный рабочий день из-за недостаточных объёмов сбыта продукции. Предприятие, ранее входившее в структуру «Уралкалия», производит облицовочный, рядовой строительный кирпич, «евро-кирпич».