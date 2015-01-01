ООО «Авангард-Сервис» требует признать ООО «БМ» банкротом

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13 апреля в Арбитражный суд Пермского края поступил иск о банкротстве ООО «БМ». С требованием признать компанию-должника банкротом обратилось ООО «Авангард-Сервис».

Плавательный бассейн «БМ» на ул. Коминтерна, 25 является одним из самых крупных бассейнов Перми. В 2014 году был внесён во Всероссийский реестр объектов спорта.

Напомним, это уже не первое исковое заявление ООО «Авангард-Сервис». Ранее организация уже пыталась взыскать с «БМ» задолженность в размере 926 тыс. руб. и пени — 2,8 млн руб.

По данным картотеки Арбитражного суда Пермского края, 16 марта «Авангард-Сервис» подал заявление на взыскание с ООО «БМ» задолженности в размере 926 тыс. руб. и пени в размере около 2,8 млн руб. В качестве третьих лиц по ходатайству истца были привлечены к участию в деле ООО «Консалтинг-Сервис» и ООО «Стальконструкция».

Заседание суда назначено на 10 мая.

Директор ООО «БМ» Елена Семёнова по телефону отказалась прокомментировать «Новому компаньону» суть иска.

Подробности дела о банкротстве ООО «БМ» — в газете «Новый компаньон» от 25 апреля.

«Новый компаньон»